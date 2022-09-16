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【酷熱天氣】本港今日最高氣溫34度　料下周中後期才有望降溫

社會 10:05 2022/09/16

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本港今日最高氣溫34度，料下周中後期才有望降溫。（陳國峰攝）

天文台今日（16日）表示，受一股乾燥的大陸氣流影響，未來兩三天華南持續酷熱及大致晴朗，風勢微弱；預料要直至下周中後期有幾陣驟雨，氣溫才有回降，今日最高氣溫約34度。

天文台指，一股乾燥的大陸氣流正為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，預料本港今日大致天晴及乾燥，但部分地區有煙霞，日間酷熱，氣溫介乎29至34度，展望 未來兩三日持續酷熱，大致天晴，日間乾燥。

預料要待下周中期風勢增強，一股清勁的偏東氣流在下周中後期帶來幾陣驟雨，氣溫才有望回落，下周二至四氣溫介乎27至32度；另外強颱風南瑪都集結在鹿兒島之東南偏南約1010公里，預料向西北移動，時速約16公里，會在未來一兩日橫過日本以南海域。

至於空氣質素，環保署指受乾燥的大陸氣流影響，風勢微弱，不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升，一般及路邊監測站的健康風險級別或會達高或以上水平。

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責任編輯：李榮忠

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