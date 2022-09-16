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【Crostini結業】黃鳳嫺：接獲34宗有關預繳購買餅卡投訴　籲消費者保留相關單據追討

社會 10:00 2022/09/16

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(資料圖片)

連鎖意大利式糕點店Crostini周二（13日）在社交平台指，因經營環境十分惡劣，未能力挽狂瀾，決定門市營業至9月13日，之後將會全線結束營業。消委會至今接獲34宗有關預繳購買餅卡的投訴，總金額共10萬7千元，平均每宗金額3150元。總幹事黃鳳嫺今日（16日）表示，呼籲消費者要保留相關單據。

黃鳳嫺接受電台訪問時指，當中21宗投訴涉在婚紗展購買禮券，平均每宗3900元，最大損失金額過萬元，呼籲消費者要找出單據，如果用信用卡付款，只要有相關單據，可以及時聯絡發卡公司透過退款機制，申請退款。

她又稱，海關正調查涉事商戶有否觸犯《商品説明條例》等法例，呼籲消費者要保留相關單據。

另一方面都要考慮，當有機會觸犯法例時，特別是不當接受付款的罪行，其實有兩點非常重要，第一，你接受交易時，有否意圖提供服務；第二，在條例下，在合理時間退款給消費者所採取的補救措施可免除法律責任

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責任編輯：余思嵐

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黃鳳嫺 消委會 結業 海關

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