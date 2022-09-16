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【跨境服務】郎朗代言「VIP陪練」爆停課欠薪　苦主求助無門涉款91萬

社會 12:11 2022/09/16

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立法會議員鄧家彪。

在疫情下的新常態，不少人都習慣在網上購物、甚至購買網上服務。內地知名陪練機構「VIP陪練」爆出停課、拖欠老師薪金等問題，香港有多名苦主購買服務後，在今年6月起就未能再得到服務，有苦主涉及金額達23萬，而且案件涉及跨境交易令追討過程更為艱難；有議員去信中聯辦及港府，希望可協助苦主追討賠償，及填補法例真空地帶。

立法會議員鄧家彪指，不少家長在疫下仍要想保持子女全人發展，但坊間的興趣班銳減、學校更甚，因此有不少家長轉投網上尋找陪教陪練課程，而內地在這方面遠較香港成熟，故不少家長會選用內地陪訓平台。

以前就係跨境買貨，而家係買服務，但一出事就難以追究，實物都叫仲有啲保障，但服務點追返，可以話係輸哂。

有苦主徐小姐表示，在2019年經朋友認識「VIP陪練」，透過通訊軟件聯繫，希望讓兒子學習鋼琴，在試堂後認為感覺不錯，故在同年7月購買7000元套餐，「服務真係幾好，唔滿意亦可以換老師。」

徐小姐指，平均50分鐘的課堂只須55元，相較本港坊間較為便宜，而且服務有質素，在平台不斷以「稍後會加價」、「套餐更化算」推銷下，在2019年9月加購9000元，在2020年再加購1.6萬元。

及至今年6月28日，就再無法再約老師上課，徐小姐剩餘約1.5萬元學費尚未使用，先後在個人及聯同9名苦主到警署報案均未被受理，聯絡消委會及海關亦未獲處理。

另一名苦主文太指，在網上認識平台，留意到有國際知名鋼琴家郎朗作為平台代言人，頓感放心，「有郎朗做代言人唔會係啲咩唔好嘅平台。」在代言人效應，及已習慣疫下網上學習的方式，文太認為：「又唔使接送，價錢又便，對基層家庭好吸引。」

鄧家彪指，目前已收到33名苦主的求助，共涉款91萬，最高一宗金額涉款23萬元。他指，已在8月去信中聯辦及政務司司長陳國基，希望當局能協助苦主跨境追討。他又稱，個案正正反映法律在跨境交易這部份有真空，促請港府盡快填補漏洞。

翻查資料，「VIP陪練」於6月23日在社交平台上表示，「因『雙減政策』與『疫情』兩方面影響，本機構暫停整改，由於疫情影響資金緊張，且一直未收到上級的復工通知，因此無法正常開展業務活動。」

而「VIP陪練」代言人郎朗表示，早在5月15日已經與「VIP陪練」解約，他稱會協助家長一同解決麻煩。

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記者：李榮忠

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