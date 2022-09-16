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【風季未完結】天文台：有3個熱帶氣旋活動仍頻繁　料9月下旬或再有熱帶氣旋生成

社會 10:20 2022/09/16

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(天文台截圖)

天文台表示，現時西北太平洋熱帶氣旋活動仍然頻繁，分別有熱帶氣旋梅花、南瑪都及苗柏，而預料9月下旬該區亦有機會再有熱帶氣旋生成。

天文台昨天（15日）在「天氣隨筆」指，今年9月上半月，位處於西北太平洋的「季風渦旋」帶來不穩定天氣並成為熱帶氣旋的溫床，讓超強颱風軒嵐諾及強颱風梅花先後形成。它們的移動路徑雖不盡一致，但都不約而同首先移到台灣或呂宋以東海域，流連一段時間，然後轉向北走，移入東海並遠離華南。同時在那段時間亦錄得持續酷熱及非常乾燥的天氣，在上周一（5日）以35.3度的最高氣溫打破了9月最高氣溫的紀錄，並接著在本周二13日以35.9度再次打破9月5日的紀錄，同日相對濕度亦下降至約40，明顯本港的酷熱乾燥天氣並不是偶然。

天文台解釋，在9月3至5日及9月11至14日期間，華南內陸天色普遍晴朗，陽光充沛，天氣酷熱。與此同時，軒嵐諾及梅花當時的環流亦已覆蓋華東一帶，並將乾燥大陸氣流以及華南內陸的高溫氣團推向沿岸地區。這股氣流令香港在這兩次過程中都變得非常乾燥、雲量偏少及陽光充沛，加上風勢微弱，以致出現持續酷熱的天氣。除此之外，成熟颱風的外圍下沉氣流一般亦會抑壓氣團的上升運動，並有利大範圍增溫。在梅花影響期間，華南的高溫天氣尤其明顯。今年風季仍然未完結，會繼續密切監察熱帶氣旋的活動和發展情況。

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責任編輯：余思嵐

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