【英女王逝世】傳子女不獲「殿下」頭銜　哈里梅根強烈不滿與國王激辯

▲ 傳哈里和梅根為子女頭銜與國王激辯。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間9月8日逝世，享壽96歲。現年73歲的查理斯三世（King Charles III）繼位後，哈利王子與梅根的一對子女阿奇及莉莉貝特理應獲得皇室頭銜，成為王子及公主，不過有英媒引述知情人士指，兩人將不能獲得「殿下」頭銜，令哈里和梅根感到不滿。

據英國《太陽報》報道，有消息人士透露，哈里和梅根近日在參與英女王的葬禮時，就一對子女的皇室頭銜一事，與查理斯三世進行激烈討論。

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▲ 英女王離世後，哈里與梅根回國參與儀式。（AFP圖片）

傳子女僅獲王子公主頭銜

報道指，查理斯三世已同意授予3歲的阿奇（Archie）及1歲的莉莉貝特（Lilibet）「王子」及「公主」頭銜，但他們將不會獲封為「殿下」（His/Her Royal Highness，HRH）。

據了解，37歲的哈利與41歲的梅根在2年半前決定淡出王室、搬離英國時，便已同意放棄「殿下」頭銜。不過，哈里夫妻堅持為阿奇和莉莉貝特爭取「殿下」頭銜，這涉及孩子的安全問題，希望孩子有權享有24小時保安人員保護。

然而，不再是皇室成員的哈里夫婦，在查理斯三世登基後，一對子女也只能被稱為王子和公主。目前皇室官網的名單，仍依舊以「少爺」（Master）和「小姐」（Miss）稱呼阿奇和莉莉貝特。消息人士指，哈里和梅根為此感到非常憤怒，

他們以安德魯王子一對女兒為例，聲稱碧翠絲公主（HRH Princess Beatrice）和尤金妮公主（HRH Princess Eugenie）不是履行職務的皇室成員，卻依舊擁有「殿下」身份。

國王發言人至今拒絕就事件置評。

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梅根曾暗示兒子膚色問題遭歧視

根據美國有線新聞網絡（CNN）報道，HRH是一種對皇室高級成員的尊稱，哈里在淡出王室前，原本是「薩塞克斯公爵殿下」，梅根是「薩塞克斯公爵夫人殿下」，但在兩人宣布退出皇室後，哈里夫婦與英女王達成協議，不再使用殿下頭銜，亦不能再代表英女王。

哈里與梅根在2020年1月突宣布卸下皇室高級成員身分，目前定居於美國加州，去年3月兩人接受美國名嘴兼好友奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，梅根暗示阿奇出生後，疑因為是有色人種，而沒有獲得王子頭銜。

英國廣播公司（BBC）報道引述英皇佐治五世（King George V）於1917年訂立的皇室法令報道，指出只有君主的子女、君主兒子的子女、威爾斯親王的嫡長孫可獲得王子或公主頭銜。

而英女皇於2012年，在威廉與凱特的兒子喬治王子（Prince George）出世前，發表了君主制誥修訂規則，指威爾斯親王長子的所有孩子都可獲「殿下」尊稱，故弟妹夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）亦獲封公主及王子殿下頭銜。

報道又指，安德魯王子（Prince Andrew）兩名女兒之所以得到頭銜，是因為安德魯也是君主的兒子，所以其子女符合規例，同樣獲得王子或公主頭銜。

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責任編輯：王明芳