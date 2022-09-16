【林志穎車禍】陳若儀為長子Kimi慶祝13歲生日　林志穎願望：平安快樂成長

林志穎於今年7月中在台灣發生車禍，留院接受手術和治療近一個月後，早前已經出院回家休養。昨日（15日）是他與太太陳若儀的長子Kimi的13歲生日，二人均有發文祝賀兒子。

經歷過大難的林志穎和陳若儀的願望都很簡單，只希望一家人的能夠平安、健康，珍惜和享受每個當下。

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台灣藝人林志穎於7月中駕車發生車禍，車輛突然冒煙著火，幸好獲途經路人救出他和同車兒子，才免卻生命危險。但在車禍時撞傷臉部的林志穎，傷勢並不算輕，需要留醫近一個月才能出院，今年與太太的結婚周年也要在醫院渡過，直到近日出院後亦專心在家休息。

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長子Kimi生日

昨日是林志穎的長子Kimi生日，雖然早在兒子還是幼童時，林志穎已經帶他參演內地綜藝節目《爸爸去哪兒》，但兒子日漸成長，為了保護愛兒，林氏夫婦有共識地不再公開兒子容貌。

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為了祝加兒子的生辰，林志穎貼出與Kimi的舊照和今年簡單生日派對的照片，並寫道：「Dear kimi 13歲了，還記得爸爸去哪你才3歲半，祝你健康平安快樂成長。」

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陳若儀同樣貼出慶生的傳統生日蛋糕，還有一些Kimi與兩位孖生弟弟的生活照以及家庭昔日舊照，並謂：「我最親愛的大寶貝，13歲生日快樂，我想今年你最棒的生日禮物，應該就是一家人能團聚在一起。週末好朋友陪著你一起玩整天，看你開心的笑了一天，我和爸比心情也跟著你飛揚起來，願你永遠開開心心、平安健康、珍惜並享受每一個當下，爸比媽咪永遠永遠愛你！」