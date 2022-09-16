Juniorversity狀學堂　培育「快樂」英語小狀元　升小前快速掌握拼音、默書、寫作

常說小朋友的腦袋就像海綿，應該趁他們年紀還小的時候盡可能讓他們吸收最多的知識，但是否不停的催谷，「死記爛做」就可以讓他們完全明白和吸收？ ABC Pathways School的姊妹學校「Juniorversity狀學堂」英語中心就主張「玩住學，學住玩」的教學理念，採用國際學校的互動教學模式，讓小朋友可以在零壓力下主動學習英文，快樂無壓力之餘，成績同時非常優異。



打造Happy Learning學習氛圍 成效快兩倍



「勤有功，戲無益」，隸屬劍橋大學出版社香港唯一「教育合作夥伴」——ABC Pathways School的姊妹學校Juniorversity狀學堂，卻打破了這個傳統觀念，證明遊戲時學習的效果比傳統「填鴨式」的死記硬背成效快近兩倍！學校以國際學校的教學模式，透過邊玩邊學的互動方式，讓小朋友可以在愉快輕鬆、零壓力、零功課、零默書的環境下投入學習, 同時幫助他們輕鬆應付學校的功課考試。



現時學校提供兩大主打課程，分別是「READ4FUN拼音讀寫」和「CAMBRIDGE劍橋英語」，所有課程都由有豐富教學經驗的Native英語老師教導。其中「READ4FUN拼音讀寫」主要提升英語讀、寫能力，而「CAMBRIDGE劍橋英語」課程則旨在強化聽、講能力，讓小朋友可以在開心輕鬆的氣氛下主動投入學習。完成課程的「小狀元」，英文水平更可達到Band 1學校的英語水平。

▲ 課程師資全屬Native英語老師，透過愉快的互動形式，讓小朋友可以在遊玩中學習。

媽媽放手 校內英文考試100分



今年剛升讀小學一年級的Agnes，早在準備升讀K2時已入讀狀學堂，當初媽媽Cathy只是希望囡囡能在升小學前打好英文基礎。「Agnes過去曾嘗試其他學習中心，但成效一直未有改善。一次偶然的機會下，囡囡到狀學堂試堂，怎料到下課時囡囡欣喜的心情溢於言表，見到女兒的反應便決定放手一試。當她完成『CAMBRIDGE劍橋英語』課程後，已可完全用英語與人溝通，而且會主動和外籍人士傾談。現在溫習串生字好易入腦，學校考試，無特別溫習都可以得到100分，完全是我意料之外，好值得鼓舞。可能狀學堂的老師很親切，教學環境又開心，所以她很喜歡上堂，學習自然就更加投入。」

▲ 向來都不主張催谷小朋友的Cathy，很開心囡囡能在愉快的學習環境下提升英文水平。

家長Gigi：囝囝扭轉內向性格 變得主動 現在默書再無難度



Gigi兩名子女Aiden和Ava現分別就讀小二和K3，一起入讀狀學堂已有一年半，看着兩個孩子的轉變，最開心的，莫過於看到他們在英語水平和性格上的轉變。「以前哥哥性格比較怕醜及靜，加上不熟悉英文生字，所以更加無信心去講。上了一段時間的課程後，明顯變得比以前有信心好多，自從上了『READ4FUN拼音讀寫』課程，溫習都不會太辛苦，至於妹妹上了『CAMBRIDGE劍橋英語』課程後，現在已經可以簡單表達到整句句子，而且聽明白一些簡單對話。」

▲ Gigi認為傳統的教學模式作用不大，反而互動教學形式對提升子女的英語會話水平有明顯幫助。

國際學校模式 鼓勵學生自由發揮 助升讀心儀小學



由此可見，子女的成效和改變讓家長相信，寓學習於玩樂的學習模式，所以狀學堂亦堅持讓孩子在愉快的環境下邊玩邊學，課堂還會採取互動教學模式，透過遊戲、唱歌等教授孩子英語，同時，亦積極鼓勵小朋友在課堂上自由發揮，給予大量機會表達自己，從而培養自信心，讓他們能放膽實踐，在日常生活中活學活用。

▲ 老師較會給予孩子發揮空間，從而培養他們的自信心。

Juniorversity狀學堂

三人同行$1500學費減免 詳情：http://bit.ly/3JuT89d



培育新一代「狀元級尖子」

石門分校 (3188 9918)：石門安群街3號京瑞廣場1期2樓265號舖

奧運分校 (2505 5325)：奧海城一期UG樓36A及36B號舖

香港仔分校 (3905 1536)：香港仔中心商場四期1樓11號鋪

屯門分校 (2386 6809)：屯門栢麗廣場1樓126號鋪



（特約）