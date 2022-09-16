【家居意外】歲半男童邊走邊喝水摔倒　被塑膠水樽割傷縫16針恐破相

▲ 新加坡1歲半男童，邊走邊喝水，不慎跌倒時，慘遭水壺蓋割傷縫16針。

家居意外不時都會發生，所以家長避免孩童接觸高危的物品，但誓估不到，連孩童飲用的塑膠水壺都非常危險，早前有新加坡幼童因為邊走邊喝水時不慎摔倒，導致右眼與眉心位置被水樽蓋割傷，傷口長達7厘米，縫了16針，其父擔心兒子破相，並質疑水樽蓋設計有誤，正諮詢律師意見，考慮向商家索償。

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綜合媒體報道，事發於上月14日傍晚6時許，新加坡一名1歲半男童，他雙手拿着膠水壺，邊飲水邊走路，突然不慎跌倒在地，男童大聲痛哭，家傭馬上扶起他時，其面上已鮮血直流。家傭被嚇得不知所措，趕緊抱起男童往房間方向走去，之後在男租客協助下，送往竹腳婦幼醫院接受治療，意外經過全被家中閉路電視拍下。

男童父親溫達順向記者表示，事發時自己在加拿大公幹，在醫院當護士的太太也不在家，幸有男租客聞訊後即協助家傭把孩子送往醫院接受治療，

兒子的臉部與水瓶相撞，撕掉了他額頭和眉毛上的一大塊皮膚，兒子除了臉部流血，過後還嘔吐，眉心與右眼一帶的傷口長達7公分，當天縫了16針，住院一天後回家休養。

雖然閉路電視未能清楚拍下男童如何被膠水壺割傷，但其父認為是水壺蓋上凸起的部分造成。因水壺設計有問題才導致兒子被割傷，並擔心兒子臉上留有永久疤痕而破相，因此正諮詢律師意見，考慮向商家索償。

家居意外及急救法

據消防處提供的資訊，導致跌倒的原因有很多，其中包括小孩步履不穩、雜物隨地放置、小孩在家裏缺乏成人照顧及在好奇心驅使下攀爬等。

預防：

時常清理好地上之玩具及雜物。

小孩學習走路期間，應加以督導及照顧。

不可在無人看管情況下把孩子或嬰兒放置於高處。

時常檢查地面有否損壞，以防絆倒。

保持地板乾爽。

嬰兒床欄應經常關上。

小孩坐在小童座椅時，需扣上安全帶。

門窗要經常上鎖，窗口應加上窗花 / 欄，以防墮樓。

切勿放置任何可作為踏腳用之東西於窗旁，如小坐椅、木箱 等，以免小孩攀爬。

注意嬰兒手推車之安全，以免翻倒受傷。

急救法：

保持鎮定。如有需要，立刻召援。

檢查小孩/嬰兒的清醒程度。

檢查小孩/嬰兒氣道是否暢通（可否哭叫、說話），呼吸是否足夠及血液循環是否正常（觀察面色、呼吸深度、呼吸速率等）。

如小孩呼吸及血液循環正常，檢查有否其他受傷。

如有出血情況，檢查傷口有沒有異物。如無異物，可用一些清潔敷料覆蓋傷口，並用手在傷口上加壓止血，與及把傷肢提高，減少出血。

如受傷部位出現任何變形或腫脹，切勿移動傷處，立即召援。

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責任編輯︰王明芳