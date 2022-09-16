【消費券1萬】八達通首階段尾期千元今第四次發放　第二期下月1日發放

▲ (資料圖片)

第二階段首期消費券已於8月7日發放，不過仍有市民尚未領取第一階段尾數，八達通第一階段消費券的第二期1000元今日（16日）第四次發放，若在6月30日前累積「合資格消費」已滿4,000元，可於今日領取。

以八達通領消費券的市民，若在5月31日之前未累積夠4000元「合資格消費」，須等待下一輪發放，最早一批於今年6月16日領取，最遲可於11月16日領取。

而第二階段八達通消費同樣也分三期派發，市民會在8月7日及10月1日各收到2,000元消費券，合資格消費累積總額達4,000元，便會發放餘下的1,000元，最早可於12月16日領取、最遲要在2023年4月16日領取。



拍卡領券渠道

市民可透過以下渠道以已登記計劃的八達通卡拍卡領券：設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的補貼領取站

7-Eleven、OK便利店、惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba的所有分店

設於指定港鐵站及商場的八達通服務站

「八達通」應用程式（在手機拍卡領取）

【TOPick診症室】胃痛自行服藥止痛不知已患癌 醫生拆解胃癌徵狀與治療

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐