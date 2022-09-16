【重陽節】柴灣將實施道路封閉　設2條特別巴士線到柴灣墳場

▲ 柴灣墳場。(資料圖片)

運輸署今日（16日）表示，重陽節期間柴灣將實施特別交通及運輸安排，呼籲掃墓人士盡量在重陽節（10月4日）前後分散的日子前往拜祭，以及遵守社交距離措施，減低病毒傳播風險。

特別交通安排

臨時禁區

連城道以東的歌連臣角道（即由連城道左轉入歌連臣角道前往華人永遠墳場一帶）於9月18日至10月22日每日上午7時至下午3時暫劃為私家車禁區。除持有許可證者外，所有私家車一律禁止進入該禁區

9月24日及25日、10月1日、2日、8日及9日實施的道路封閉



除專營巴士、專線小巴第16A、16M、16X及18M號線、的士、靈車、出殯行列的車輛及持有許可證的車輛外，所有車輛由上午7時至下午5時禁止進入連城道及歌連臣角道

十月四日實施的道路封閉

除專營巴士、專線小巴第16A、16M及16X號線、靈車、出殯行列的車輛及持有許可證的車輛外，所有車輛由上午七時至下午五時禁止進入連城道及歌連臣角道

特別巴士服務

城巴第8X及780號線、新巴第9號線、隧巴第106、118及606號線，以及專線小巴第18M號線將視乎乘客需求而加強服務。

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責任編輯：余思嵐