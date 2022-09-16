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【廣告女神】阿正憑癡女形象成廣告界新寵兒　與Day+林明禎鼎足而三

娛樂 12:48 2022/09/16

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有「四次元女神」之稱的商台DJ阿正（黃正宜）憑著搞笑和癡女形象深得觀眾喜愛，近年她因為主持ViuTV《膠戰》、《GO！執！事務所》等成功入屋，亦令阿正成為廣告界的新寵兒，跟COLLAR人氣王Day和宅男女神林明禎成為廣告女王。

廣告小天后阿正

疫情下藝人要吸金真的不易，不過DJ阿正（黃正宜）就廣告接不停，由年初至今，當中包括電視廣告和IG出宣傳Post，阿正至少替15個商戶合作，保守估計吸金七位數。

由於阿正形象入屋兼夠平民，所以她拍攝的廣告種類多，當中包括米線、健康藥品、家庭用品、保護品和女性用品。

另外，社交媒體分析公司Cloudbreakr每月均發布十大網紅排行榜，今年3月阿正排名第9位，4月更成為冠軍，足見其受歡迎程度。

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Day成COLLAR廣告王

COLLAR成員Day（許軼）自上年參加ViuTV真人騷《全民造星IV》時，被稱為「女版姜濤」，出道未夠一年便已經接了大量廣告，冠絕隊友。

據知扣除埋公司拆賬，Day保守估計都可以穩袋七位數字。最近Day為大型電子產品店拍廣告，有空姐、學生妹、短裙、冷帽造型，兼且大擺可愛表情，粉絲大讚她可愛、講VO有進步。隊友王家晴（Candy）留言：「有冇得trade 走你」。

Day又以睡衣造型拍攝廣告，就連隱形眼鏡、男士潔面乳廣告，也是阿Day的囊中物，再加上過往與COLLAR全員一同拍攝飲品、護膚品、快餐店廣告，真是「老是常出現」，當然一眾粉絲十分受落。

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林明禎被網民投訴？

大馬女神林明禎近日可謂香港最當紅的女藝人，除了上映新戲《飯戲攻心》之外，到處都見到她的廣告、代言。但反過來亦有網民對於她「周圍都係」感到煩厭。

每次隔離完畢，林明禎都把握時間和機會，在當地努力工作，亦因如此，近期林明禎在香港的曝光率可謂冠絕本地的女藝人。

除了新戲的宣傳外，她曾獲邀擔任張敬軒、Tonick演唱會的嘉賓，還為ERROR成員193擔任MV女主角。多個廣告代言亦有她的蹤影，廣告包括飲品、私人貸款、駕駛學院、手機遊戲、手提電話、運動品牌、女士衛生用品、外賣平台等等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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