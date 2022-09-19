【直私學費】38間直資學校加學費創疫下以來最多　張家朗母校加8%最高

▲ 林大輝中學中一級學費加幅達8.3%，增至39,000元。（黃建輝攝）

疫情下學費加風再起，全港近半直資學校、涉及38校獲教育局批准於新學年加學費，數目按年急增一半，亦創前年爆疫以來最多，其中已連續多年加費、奧運金牌得主張家朗母校林大輝中學今年再加8.3%，加幅冠絕全港；惟整體直資學費加2.48%，較過去2年溫和，加費的傳統名校涉及聖保羅男女中學及拔萃男書院等，加幅低於3%，英華書院則加費7.7%，校方稱過去3年已無加學費。

教育局今日（19日）公布，截至上月底共收到38間直資學校申請調整新學年學費，較去年同期27宗多11間，今年最終全數申請獲批，為爆疫2年多以來最多，遠多過去年同期25宗及前年23宗，但仍比2019年47宗少9宗。目前全校共有71間直資學校，當中9間為小學暨中學，有關申請分開計算。

局方公布直資學費平均加2.48%，較直其中1間小學及2間中學學費加幅較高，介乎2.71%至10%。據本報統計，去年出產奧運劍擊金牌得主張家朗的沙田林大輝中學，中一學費去年已加9.1%，今年再加8.3%，增至39,000元，本報曾致電學校查詢，暫未獲回覆。有「平民直資」之稱的名校英華書院，全校各級學費加7.7%，全年學費增至24,000元，據校方早前解釋已3年無加學費，但當局按人頭資助額不足以追回上漲成本。元朗和富慈善基金李宗德小學亦按年加學費5%，增至16,800元。

多間傳統名校亦有加學費，包括聖保羅男女中學及其附屬小學均加約2%，中學學費加至65,800元，學費加至64,300元；拔萃男書院亦加2.7%，學費52,580元，其附屬小學則加至46,210元；協恩中學中一學費亦加2.7%至37,800元；熱門直資小學油塘福建中學附屬學校則加2.7%至36,700元。

近年狀元人數屢創新高的IB課程備受熱棒，直資學校開辦的IB課程收費貴過本地課程，聖保羅男女中學IB課程加費後，全年學費逼近10萬元，拔萃男書院亦超過12萬元，啓思中學IB最新收費逾13.6萬元，續成全港最貴直資IB課程。

包括38間直資在內，連同63間私校及66份來自國際學校的加價申請獲批，今年共有167間學校批加學費，並按年激增1倍間，只有2間國際學校申請不獲批。私校其中以保良局蔡繼有學校小一學費加1成最高，全學收費90,750元，該校創校校長及顧問劉筱玲稱過去3年都無加費，且21年歷史校舍舊需要維修，課程結合中英文化元素，教師工資逐年增加，收生方面即使學生移民後也有插班生補充；其次是九龍塘方方樂趣英文小學，加9.9%至95,502元。

【TOPick診症室】胃痛自行服藥止痛不知已患癌 醫生拆解胃癌徵狀與治療

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅、黃悅晴