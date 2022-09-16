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【勾結外國勢力】李宇軒及律師助理認勾結外國勢力　押後待黎智英案審結判刑明年1.12再訊

社會 11:30 2022/09/16

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李宇軒與律師助理早前承認勾結外國勢力，押後至黎智英案審結後才判刑。(資料圖片)

律師男助理與12港人案被告之一李宇軒涉串謀游說外國制裁中港，兩人早前承認勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，案件今（16日）於高等法院再提訊。法官表示涉案黎智英將於12月1日開審，預計2023年1月19日審結，法官擬待案件審結後，一併處理本案兩名已認罪被告的判刑，惟能否如期審結仍屬未知之數，故將案押後至2023年1月12日再提訊，若屆時審訊仍未完結，將以書面形式通知律師另定日期。
 
兩名被告陳梓華（29歲）及李宇軒（30歲），兩人於2021年8月在高院承認控罪，還押候判。

法官李運騰表示，涉案黎智英將於12月1日開審，預計需時30天，預計2023年1月19日審結，法官擬待該案件審結後，一併處理本案兩名已認罪被告的判刑，法官惟能否如期審結仍屬未知之數，故擬押後本案判刑。

兩名被告代表律師均同意押後判刑，並預計審訊或會超時，故建議押後至2023年1月12日，屆時再評估進展。

法官另外提及早前承認煽動他人分裂國家罪被判囚5年的大學生呂世瑜一案，因未獲三分一減刑，將向上訴庭申請上許可，指有關案件或對判刑有影響。

法官最終將案件押後至2023年1月12日再提訊，若屆時審訊仍未完結，將以書面形式通知律師另定日期。

兩人早前承認1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。控罪指兩人於 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 2 月 15 日期間，與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖廸及其他人串謀請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

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記者：林育慧

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