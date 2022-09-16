【家居意外】媽媽手機放床充電突爆炸　8個月大女兒嚴重燒傷不治

▲ 一名媽媽將手機放在床上充電，手機電池突然爆炸，導致女兒嚴重燒傷不治。

家長將手機充電要留神，最好遠離小朋友以免發生危險。近日印度出現一宗致命的家居意外，一名媽媽將手機放在床上充電，結果手機電池突然爆炸，導致在床上熟睡的女兒嚴重燒傷，最終傷重不治，媽媽自責不已。

將充電手機放女兒旁

綜合外國傳媒報道，事發於周日（11日）在印度北部邦巴雷利（Bareilly），Kusum Kashyap與丈夫Suneel Kumar Kashyap及兩名女兒同住，當日Kusum將8個月大的小女兒Neha放在床上睡覺，並把手機放在她旁邊充電，不料手機電池突然爆炸。

爆炸發生時，Kusum不在房間內，當她聽到一聲巨響後馬上衝進房間，才發現手機電池爆炸，驚見女兒受傷後大聲呼救。警方表示，女嬰嚴重燒傷，送抵醫院接受治療期間不幸身亡。

事後Kusum與丈夫Suneel接受當地傳媒訪問稱，出事的手機在6個月前購買，但過去幾周手機電池已經出現膨脹問題。Suneel是一名工人，一家人住在仍在建設的房子中，因還未接駁電源的關係，他們當時使用太陽能電池板為手機充電，卻發生爆炸事故。

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媽媽自責疏忽抱憾終生

這對夫婦育有兩名女兒，除了8個月大的Neha外，還有5歲的大女兒Nandini。他們對於痛失小女兒感到非常傷心，媽媽更是難過自責︰

我從沒想過手機對女兒來說可能是致命的，否則我不會放在那裡。

Suneel的家人透露，他家境貧困未能負擔女兒在醫院接受治療的費用，否則或許能保住女兒性命。父母有感這是他們疏忽引起的意外，沒打算追究手機製造商並提出訴訟。

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責任編輯︰王明芳