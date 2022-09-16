【窮人恩物】金鐘「貴族兩餸飯」一盒賣75元　關注組分析兩餸飯3大崛起原因

▲ 金鐘有兩餸飯餐廳，一盒飯賣75元引熱議。

兩餸飯向來以「抵食夾大件」為招徠，曾被戲稱是「窮人恩物」。惟最近開電視節目《一線搜查》就報道，金鐘一個大型商場竟然有兩餸飯出售，售價就比一般市價高，一盒要賣75元，惟午飯時段仍吸引不少人排隊購買。

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據《一線搜查》報道，這間位於金鐘大型商場的兩餸飯餐廳，餐牌以中英文對照，店員亦身穿西裝，感覺高級。而兩餸飯是以紙盒盛載，主持人黃愷怡一次過賣了3盒飯共6款餸試味，直言瑞士雞翼最好食，但只有3隻，份量略嫌較少：

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黃愷怡亦即場訪問了一位OL食客，她表示金鐘和中環兩餸飯售價差不多，都是介乎70至80元，語帶無奈表示：「我地都鍾意平啲嘅食物，感覺係咁無辦法。」

節目又訪問了另一間平民兩餸飯食店負責人Sing，他認為兩餸飯是因疫情高峰期而興起，為維持客人新鮮感，現時仍不斷發掘其他新鮮食材做賣點。

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至於Facebook群組「香港兩餸飯關注組」版主Andrew在節目中稱，近年茶餐廳用膳，一餐要60、70元，但選擇少，直言兩餸飯的崛起，令「好多人好似吐咗口烏氣」。Andrew又表示，兩餸飯有3大優點，包括價錢合理、菜式選擇多、可即買即時取走，滿足到市民餐飲需求，形容兩餸飯的出現「好難返轉頭」。

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責任編輯：羅嘉欣