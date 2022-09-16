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【親子好去處】樂高探索中心萬聖節派對　期間限定新玩意工作坊【內附連結】

休閒消費 11:50 2022/09/16

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香港樂高探索中心將於9月27日至10月31日舉辦萬聖節小魔怪狂歡派對。（相片來源：香港樂高探索中心）

香港樂高探索中心（LEGOLand Discovery Centre）將於9月27日至10月31日舉辦萬聖節小魔怪狂歡派對，設有多項全新體驗活動及特備節目，還有神秘嘉賓骷髏人驚嚇現身，讓小朋友歡度萬聖節。

4D動感體驗首度放映全新主題「小魔怪追逐戰」，小朋友可投入驚喜體驗，盡享感官刺激。小魔怪亦會在迷你天地中現身，4位「魔音樂隊」（Monster Rockers）成員偷偷溜進迷你天地，只要把4位不速之「嚇」的匿藏之處逐個捕捉並拍下來，就能獲得精美小禮品。

Brick-or-Treat活動則可運用樂高顆粒砌成獨特小魔怪，將作品連同指定標籤上傳到社交平台，以獲得限定節日徽章一個，粉絲必儲！而在萬聖節限定的樂高創意工作坊中，小朋友可了解各款小魔怪的拼砌技巧，拼砌神秘詭魅的吸血殭屍。

淘氣搗蛋的樂高骷髏人將不時亮相，與各位小朋友共同投入熱鬧派對氣氛，準備好手機與他瘋狂自拍。場內亦有大量巨型樂高作品，入場可穿上萬聖裝扮，變身不同造型於巨型樂高南瓜打卡點展現鬼怪一面，另外專業認證大師洪子健亦為旺角彌敦道街景添上特色萬聖節色彩，值得拍照留念。

由即日起到香港樂高探索中心官方網站可購買限時創意設計套票，包括入場門票2張、VIP數碼照通行證乙張以及指定樂高豆豆設計縫片2款。

只要把4位「魔音樂隊」成員找出來，即可獲贈精美禮品。（相片來源：香港樂高探索中心）

香港樂高探索中心

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號
電話：2143 7300
營業時間：11am-7pm，星期六及日 10am-7pm
票價：$240起

記者：張頌婷

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