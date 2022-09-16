【喪子之痛】「飛躍道」少年喪禮令人動容　港媽沒怪責兒友人盼放下不留陰影

▲ 「飛躍道」少年喪禮令人動容，哭成淚人的媽媽展示慈悲。

上月15日，尖沙咀有名17歲青年玩極限運動「飛躍道」時意外墮樓身亡。負責少年喪禮的殯葬禮儀師在社交平台分享設靈當日情況，少年媽媽痛失愛兒哭成淚人，沒有怪責任何人，更展示慈悲的心，擔心兒子朋友留下陰影，盼大家好好放下。白頭人送黑頭人多麼令人痛心，媽媽選擇將兒子的愛延續下去，思念銘記心中。

Parkour少年的喪禮

殯葬禮儀師陳培興於上星期五（9日）在facebook專頁分享有關「Parkour少年的喪禮」帖文，靈堂裡播著少年喜歡的歌曲梅艷芳的《似水流年》，靈堂傳來歌聲︰「留下只有思念，一串串……」少年喪禮來了七十多人，幾乎都是同學朋友，尤其是Parkour的伙伴。

陳培興指出，喪子之痛撕心裂肺，如果有洩憤對象，或許是個痛苦的出口。有一些狠話如：「賠返個仔比人」、「如果唔係你哋帶佢去嗰度玩，就唔會發生呢啲事」其實很易衝口而出，他曾擔心少年媽媽會怪責兒子的朋友，然而她沒有，更反過來擔心這些小朋友，所說的話令人動容。

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從沒怪責兒友人

陳培興描述當晚少年媽媽坐在靈寢室外，失魂落魄，口中不時喃喃道：「如果把自己的陽壽都交出來，能否換回他呢？」然後有一刻問起兒子的朋友，本以為是責怪他們，沒想到媽媽握著陳培興手說：「這些細路也有很大陰影，一定要讓他們好好放下。」其實眼前這位母親早已哭成淚人、手腳乏力，但有一刻，這份慈悲卻比任何人強大。

少年的媽媽曾說：「兒子從小鍾情Parkour運動，每天堅持練習數小時，即使約了媽咪食飯，也要在練習後。」因兒子長得高大健碩，她曾提議少年去考個消防員，但少年只想做職業教練，此志始終如一。

朋友抄經道別

剪接影片期間，看著無數次俐落的飛躍，半空中連貫的旋轉，陳培興也曾問過很多遍：「這真是抱著玩樂心態做到的嗎？」少年是憧憬着成為職業選手，為此每天苦練，日復日三四年，當刻能理解他們多一點。

而少年的朋友，每個人都帶來一份抄經，殯葬禮儀師陳培興直言從沒見過那麼多人抄經，雖然見有些字體歪歪斜斜，有些用原子筆，但這份不工整卻正正是朋友們的心思。大家用各種顏色筆在純白棺木寫上道別說話，七彩繽紛、獨一無二，大家都知道這會是少年最喜歡的安排。

內容獲「陳培興」授權轉載報道，原文【按此】

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責任編輯︰顏紫燕