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【打擊毒品】涉用投注戶口及儲值支付工具戶口等洗黑錢拘3人　涉額430萬元

社會 11:59 2022/09/16

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(香港海關fb直播)

海關偵破涉款430萬元清洗黑錢案，拘捕3人。

海關根據一宗今年5月偵破一宗涉及逾8600萬元毒品案件，當時拘捕5名懷疑涉案男子，並檢獲折合約64萬港元的紙幣。海關人員隨即展開財富調查，並於同日根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌洗黑錢罪名，拘捕其中一名63歲男子。經深入調查和資金流向分析後，海關再鎖定兩名懷疑利用投注戶口、個人銀行戶口、儲值支付工具戶口及找換店收取和處理懷疑犯罪得益，進行清洗黑錢活動的本地男子。

跟進調查後，海關9月13和14日拘捕兩名44歲和61歲被鎖定男子，並搜查一個位於藍田的住宅單位，檢取兩部手提電話和銀行帳戶文件。

財富調查顯示，於2016年1月至今年5月期間，案中3名被捕男子涉嫌利用多種不同的方法，包括投注戶口、個人銀行戶口、儲值支付工具戶口及找換店收取和處理懷疑犯罪得益，進行清洗黑錢活動，處理合共約430萬元。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

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責任編輯：余思嵐

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