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【下午茶】東涌世茂喜來登酒店夥Venchi推朱古力下午茶　兩位348元網上預訂享85折【內附連結】

休閒消費 12:16 2022/09/16

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東涌世茂喜來登酒店Lobby Lounge 與人氣Venchi朱古力推出下午茶。(酒店提供)

香港東涌世茂喜來登酒店Lobby Lounge，與意大利人氣雪糕店Venchi攜手推出全新朱古力樂園下午茶主題。大廚特別選用以Venchi最頂級的朱古力，以及皮埃蒙特榛子和勃朗特的開心果入饌。

精緻如藝術品的甜點，有層次分明的抹茶開心果慕斯；加入意式氣泡雞尾酒、糖漬橙皮及75%Venchi意大利頂級朱古力的香橙意式啫喱奶凍；以及面層放上60%Venchi朱古力增添口感，並用幼滑馬斯卡彭芝士製成的意大利芝士蛋糕。

鹹點方面亦特意選用了Venchi的精選果仁，有意大利麵粒沙律；布袋芝士伴烤無花果、開心果及薄荷；嫩煎金槍魚配羅勒莎莎醬及意大利榛子。

嫩煎金槍魚配羅勒莎莎醬及意大利榛子。(酒店提供)

最後以榛子鬆餅，配以Venchi Suprema Nicciola XV意大利榛子和意大利馬斯卡彭奶酪作結，為完美的味遊意大利旅程留下完美句號。

Tiramisu配合香濃芝士及朱古力，份外甜美。(酒店提供)

每份下午茶，均配以Porter Coffee的本地烘焙手工咖啡，又或精選茗茶。價錢為兩位用$348(需加一)，查詢2535 0023或於網上預訂，即可享85折優惠。

記者：郭秀芳

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