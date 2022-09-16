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【邊度都有外星人】鄭子誠引述古代白衣人故事　陸永被外星人「月球反擊戰」短片嚇親

娛樂 12:26 2022/09/16

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由鄭子誠同陸永主持的J2節目《邊度都有外星人》，上集邀請到嘉賓「外星文明研究者」Tecki分享差點被 UFO 接走的故事，今集他會公開月球的「秘密」，包括是由外星人建造的空心球體，還有美國首次登月時，一段太空人跟 NASA 被消失的對話。 

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Tecki 在節目中公開兩段今年拍攝的網上短片，拍攝地點是美國的兩個州分。

片中見到月球上出現強烈的「爆炸」，閃光由上至下穿透整個月球，Tecki表示是「好的外星人」正進行月球反擊戰，要奪回控制權，解救被俘虜在月球陰暗面的700億人類靈魂，陸永都被清晰的閃光畫面，嚇到目瞪口呆。

【邊度都有外星人】外星人用愛與慈悲組「銀河聯盟」？　嘉賓Tecki嚇到鄭子誠+陸永要NG

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【邊度都有外星人】UFO迷稱大嶼山遇外星生物　一個尷尬理由拒絕上太空船

故事由1969年全球直播美國太空船阿波羅11號首次登陸月球講起，太空人踏上月球後，直播訊號忽然中斷兩分鐘，Tecki指這段對話涉及太空人目睹多艘外星飛船，因此被NASA滅聲。

事隔幾十年後，當年的太空人、現年92歲的Buzz Aldrin，已經公開承認當時確實見到多架外星飛船停泊在月球表面，又公佈多張被美國政府銷毀的照片作為證據。

同時，節目又提到另一位太空人Edgar Mitchell，他爆出 NASA 安排登月的附帶秘密任務。

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鄭子誠亦「唔執輸」引述古書記載，指秦朝時有兩人行山見到一名白衣人，該名白衣人不單止在數百年前就講出月球是球體，靠反射太陽光發亮，表面有凹凸洞的特徵，更震撼的是白衣人自稱是來自月球的維修員。

撰文 : TOPick柴犬出動

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