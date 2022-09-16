【前晶女郎】孟瑤離婚3年美國秘密產子　送大仔讀哈羅生活富貴新歡身分成謎

▲ 39歲「前晶女郎」孟瑤忽然宣布在美國賭城再誕一子。（IG圖片）

現年39歲的前「晶女郎」孟瑤，曾參演王晶導演的《七擒七縱七色狼》和《我老婆係賭聖》打開知名度。已育有快將12歲的兒子Dustin的孟瑤，昨日在社交平台突然分享2張在醫院抱B的照片，透露剛誕下細仔Austin，榮升2子之母。

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2008年孟瑤與經營內衣生意的富二代周磊結婚，2年後誕下一子Dustin，至2019年離婚成為單親媽媽。下月即將12歲的Dustin已榮升哥哥。孟瑤分享在美國拉斯維加斯一家醫院誕下第二胎的照片，並發文表示︰

麒麟送子，天恩福澤。Dustin和Austin兄弟同心，其利斷金！何其榮幸能夠成為兩位男子漢的媽媽！感恩所有的美好。

▲ 孟瑤在美國賭城秘密產子。（IG圖片）

不少網民感到震驚，因孟瑤之前從未透露自己懷孕，只見她近一年都在美國生活，不斷分享在美國四出吃喝玩樂的片段，但近期只有她的大頭照及遮掩了身型的照片，而孟瑤的媽媽和Dustin近期也在美國陪伴在側。

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圈外人新歡身分神秘

孟瑤自結婚產子後淡出幕前，過著少奶奶的生活，直到她在2020年自爆已於2019年離婚，並有拍拖一年的新歡，她只透露對方是圈外人，雙方於一餐飯結識。近兩年孟瑤生日，都大曬新歡送贈的千朵紅玫瑰。

▲ 孟瑤帶囝囝睇棒球賽。（IG圖片）

離婚後的孟瑤返港進駐曾有「亞洲樓王」之稱逾2億的西半山天匯，更大曬多款Hermès手袋、坐私人飛機，得閒又打高爾夫球、坐遊艇出海、出入高貴餐廳等，生活依然富貴。

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大仔讀哈羅有「企業家氣質」

而孟瑤對兒子讀書也不吝嗇學費，去年她分享兒子小學畢業，可見他身穿哈羅國際學校的校服，孟瑤更盛讚兒子有「從小發福企業家氣質」，惟未有透露讀香港還是上海分校。

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責任編輯︰王明芳