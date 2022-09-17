【子女教養】媽媽終日喊打喊殺　3歲孖女有樣學樣變毒舌：我要打爛你對眼

▲ 媽媽終日喊打喊殺，令3歲孖女有樣學樣。

這對三歲孖女張嘴真厲害，小小年紀經已伶牙俐齒，吵架時互不相讓。

「我要打爛你個屁股！」一個說。「我也要打爛你個屁股！」另一個回應。

「我要打爛你對眼！」「我都會打爛你對眼！」兩小孩張嘴真毒，說話內容充滿暴力，令人側目。負責拍片的該是媽媽吧，她並沒有糾正小孩的意圖，也許是太專心於拍片上載，以滿足追隨者的偷窺慾了。

我並非追隨者，但也許這個家庭是太受網民歡迎了，短片經常自動竄出。

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這對三歲孖女除了經常吵架外，還會當真拳來拳去，又或起飛腳的打作一團。不過，有時她們又會合作起來對付敵人。

「爸爸，大姊欺負我們呀，你快去打她！」

「係呀，爸爸你要打大力啲呀！」當爸爸沒有依她們的意思去揍大姊時，兩個小妹妹會互相「扶持」：「等我們長大吧，到時再去打她！」小小年紀，記仇心相當重呀！

為何這對小妹妹會如此好勇鬥狠，慣常互打、打阿爸、打阿媽、打家姐、打同學……？

只要重看她們父母在家慣常的用語，謎團即可解開。「你做乜除咗對襪？」媽媽嚷。「覺得熱囉！」女孩回答。

「你再唔着番對襪，我打你！」「你做乜打阿妹？我打你！」「你唔快快食飯，我打你！」「你唔快啲瞓，我打到你屁股開花！」「你睥住我嘛，我打盲你對眼！」……還有更多更多暴力血腥的對白，都是從媽媽的嘴裏吐出，孩子又怎會不有樣學樣呢？

原文刊於《經濟日報》收費專欄「會笑媽媽」，原題為「有樣學樣」。

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責任編輯：王明芳