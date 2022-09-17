  • 30°C
香港時間 : 2022917日 (週六) 09:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【子女教養】媽媽終日喊打喊殺　3歲孖女有樣學樣變毒舌：我要打爛你對眼

育兒經 09:00 2022/09/17

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

媽媽終日喊打喊殺，令3歲孖女有樣學樣。

這對三歲孖女張嘴真厲害，小小年紀經已伶牙俐齒，吵架時互不相讓。

「我要打爛你個屁股！」一個說。「我也要打爛你個屁股！」另一個回應。

「我要打爛你對眼！」「我都會打爛你對眼！」兩小孩張嘴真毒，說話內容充滿暴力，令人側目。負責拍片的該是媽媽吧，她並沒有糾正小孩的意圖，也許是太專心於拍片上載，以滿足追隨者的偷窺慾了。

我並非追隨者，但也許這個家庭是太受網民歡迎了，短片經常自動竄出。

最新影片：

這對三歲孖女除了經常吵架外，還會當真拳來拳去，又或起飛腳的打作一團。不過，有時她們又會合作起來對付敵人。

「爸爸，大姊欺負我們呀，你快去打她！」

「係呀，爸爸你要打大力啲呀！」當爸爸沒有依她們的意思去揍大姊時，兩個小妹妹會互相「扶持」：「等我們長大吧，到時再去打她！」小小年紀，記仇心相當重呀！

為何這對小妹妹會如此好勇鬥狠，慣常互打、打阿爸、打阿媽、打家姐、打同學……？

只要重看她們父母在家慣常的用語，謎團即可解開。「你做乜除咗對襪？」媽媽嚷。「覺得熱囉！」女孩回答。

「你再唔着番對襪，我打你！」「你做乜打阿妹？我打你！」「你唔快快食飯，我打你！」「你唔快啲瞓，我打到你屁股開花！」「你睥住我嘛，我打盲你對眼！」……還有更多更多暴力血腥的對白，都是從媽媽的嘴裏吐出，孩子又怎會不有樣學樣呢？

原文刊於《經濟日報》收費專欄「會笑媽媽」，原題為「有樣學樣」

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

撰文 : 鄧藹霖

相關文章

【Trouble Two】2歲細路叛逆期不停搞破壞　港媽求助：怎樣治佢？【附專家意見】
11:05 2022/09/15
【Trouble Two】2歲細路叛逆期不停搞破壞　港媽求助：怎樣治佢？【附專家意見】
【生育率低】下一代無意結婚生育　鄭丹瑞專欄︰孝順二字50年後消失
16:06 2022/09/15
【生育率低】下一代無意結婚生育　鄭丹瑞專欄︰孝順二字50年後消失
【偉大父愛】義肢爸爸揸40年巴士養活家人　兒子難忘爸爸默默忍受木製義肢痛楚
17:51 2022/09/15
【偉大父愛】義肢爸爸揸40年巴士養活家人　兒子難忘爸爸默默忍受木製義肢痛楚

你可能感興趣

【Trouble Two】2歲細路叛逆期不停搞破壞　港媽求助：怎樣治佢？【附專家意見】
11:05 2022/09/15
【Trouble Two】2歲細路叛逆期不停搞破壞　港媽求助：怎樣治佢？【附專家意見】
【生育率低】下一代無意結婚生育　鄭丹瑞專欄︰孝順二字50年後消失
16:06 2022/09/15
【生育率低】下一代無意結婚生育　鄭丹瑞專欄︰孝順二字50年後消失
【偉大父愛】義肢爸爸揸40年巴士養活家人　兒子難忘爸爸默默忍受木製義肢痛楚
17:51 2022/09/15
【偉大父愛】義肢爸爸揸40年巴士養活家人　兒子難忘爸爸默默忍受木製義肢痛楚
家庭教育 育兒心得 情緒管教 家庭關係

最高瀏覽

【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
09:56 2022/09/15
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
【性猝死】68歲翁交友APP識18歲少女親密3分鐘　突暈倒不治解構「性猝死」
22:48 2022/09/15
【性猝死】68歲翁交友APP識18歲少女親密3分鐘　突暈倒不治解構「性猝死」
【喪子之痛】「飛躍道」少年喪禮令人動容　港媽沒怪責兒友人盼放下不留陰影
12:16 2022/09/16
【喪子之痛】「飛躍道」少年喪禮令人動容　港媽沒怪責兒友人盼放下不留陰影