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【商場活動】天水圍T Town化身虛擬甜品王國設3大遊戲　贏獨家NFT甜品優惠+儲印花換焗爐

休閒消費 12:09 2022/09/16

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領展T Town推出甜星人關注谷活動。（商場提供）

領展 T Town即日起至10月30日期間推出「甜星人關注谷」活動，以現實場景串連手機遊戲的互動概念， 讓大人小朋友隨時跳入夢幻的虛擬甜品世界，免費大玩充滿天水圍地區特色的3大手機遊戲。商場更與本地人氣插畫師Thomas Napoleon聯乘，以天水圍獨特景點下白泥、龍園及聚星樓為靈感，將商場打造成充滿滋味的甜品王國。顧客更可憑消費單據兌換電子印花，換領期間限定人氣récolte小家電，將滋味體驗帶回家。

T Town首次於活動中引入「邊玩邊賺」概念，從遊戲中賺取活動積分「糖分」兌換豐富獎品。只需用手機於T Town場內各處搜索開啟夢幻大門的QR Code，即可走進虛擬甜品世界，挑戰聚星攝蜜、下白泥尋蜜及龍亭解蜜3大主題遊戲。

換領人氣récolte小焗爐製作滋味甜品。

只要達成指定分數就可換取具收藏價值的限量甜食成就徽章NFT及T Town現金券，更有超過4,500份由商戶提供的獨家甜品優惠，包括Chateraise原味瑞士卷、敏華冰廳紅豆冰、鮮芋仙及天仁茗茶優惠券等。

活動期間在T Town以指定電子貨幣消費滿$50或以上，即可兌換電子印花，儲齊指定數量的印花，可換領期間限定人氣récolte小家電avancé小焗爐，其日系設計時尚，簡約小巧，設3段式溫度調校，方便大家與家人好友於炮製健康又滋味的甜品。數量有限，換完即止。

記者︰黃依情

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