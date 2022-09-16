【賽艇運動】疫下藉VR陸上體驗划獨木舟　出海實戰導師首教反艇應變

▲ 計劃利用VR幫助划艇訓練。(受訪者提供)

3年前，賽馬會為了鼓勵香港人建立親水文化，特別設計了一項「動歷海洋」計劃，希望港人多接觸水上運動，並會推廣各項划艇運動。至疫情期間，計劃亦沒有停下來，反而善用創新科技，走入社區和不同學校實地教授，並突破界限，以獨木舟機、划艇機及體驗VR遊戲，於陸上推廣水上運動。

計劃的第一階段成效不俗，在過去3年走進了86間學校，吸引近41,200名學生及市民參與，喚起大眾對水上運動的興趣。不少參加者都加強了水上安全以及海洋生態保育的意識，並學習到善用香港豐富天然資源的方法。

擴展至年幼學生

是次計劃的合作單位香港遊樂場協會文化及體藝部督導主任饒奕明表示：「由於過去的計劃1.0成效好，參與人數穩步上升，但同時亦發現部分學員對水上安全及海洋污染等問題認知不足，我們對此不容忽視，會加強教育及推廣。」

▲ 高信同學當天示範玩獨木舟機。(受訪者提供)

他續說：「來到計劃2.0，會將參與活動的年齡門檻降至6歲，令年幼的學生亦能夠體驗水上運動的樂趣。我們在學校新增親子水上活動工作坊，希望能讓父母與子女一起學習水上安全的相關資訊，在往後出海同遊時亦可以更安全地享受家庭樂。」

計劃做過的問卷調查結果顯示，參加者的年齡層多為8至14歲，逾7成學生表示在陸上推廣水上活動時結合科技（VR划艇機）以及綫上學習（計劃錄製的課程影片）的模式，能增加他們參與水上運動的興趣。

此外，第二階段還加入「STEM運動體驗」，就是增設VR划艇機及連結裝置進行陸上互動，以提升學生的體驗和提高陸上訓練的效果。

▲ 左起九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學高信同學 (左)及體育老師古 sir(受訪者提供)

出海考驗應變能力

因參加「動歷海洋」而愛上獨木舟運動的九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學中四學生高信表示：「受疫情持續影響，在過去3年，並沒有很多機會與同齡朋友一起遊玩。參與計劃讓我重建了和朋友間的聯繫，而使用VR划艇機對日常練習亦有大幫助。」

他續說：「利用VR練習，感覺相當真實。但當然出海划是最好的體驗，因為有風、有浪、有水流，是最直接的挑戰，能考驗到自己的應變能力。」說到第一次出海，導師教的第一件事就是學「反艇」後的應變技巧，所以學習如何平衡身體也是重要的。

▲ 每次出海前需聽教練講解注意事項。(受訪者提供)

賽艇運動普及化

負責此計劃的學校老師古Sir亦提到學「反艇」的重要性。「初次玩獨木舟的學生們，十個有九個都說很怕反艇，但當有信心地鼓起勇氣去嘗試後，便能享受划獨木舟的樂趣。同樣道理，在學習上常會面對反艇般的難關，就是要勇敢地去克服。」

由於學校位於屯門，附近的舊咖啡灣泳灘可供學生們作實地練習之用，因有地理之便，所以校方亦相當鼓勵學生參與。古Sir說現時約有20多名學生參加，會積極讓他們多參加校際賽或公開賽，吸收多些經驗，為此運動發掘新晉。

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提到發掘有潛質的運動員，原來今次計劃第二階段除了延續推廣獨木舟及直立板外，更與中國香港賽艇協會合力推動新興項目「平板賽艇」的發展。因為平板賽艇同樣屬於入門輕鬆的運動，適合任何人士參與，其用具存放方便、攜帶及組裝均操作簡易，最重要還是價格親民，打破大家對賽艇項目的刻板印象，希望讓更多人認識並參與賽艇活動，令賽艇運動更普及化。

記者：郭秀芳