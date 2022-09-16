【兩性關係】老公與EX車上聊天1.5小時　懷孕太太不滿反被斥

▲ 有女網民於網上大呻老公與前度單獨談天1.5小時。

大家接受到現任與前度保持聯絡嗎？近日，有位台灣網民於社交討論區「Dcard」發文，以「前女友單獨跟老公坐在我的車上聊天1.5小時」為題，分享老公一直以來跟前女友聯絡，被逼自己接受之餘，更在女網民懷孕時與前女友單獨聊天，令這名女網民按捺不住於網上大呻，希望網民可以給她意見。

最新影片

這名女網民與老公因為有小孩才剛登記結婚，剛新婚9個月。女網民指由交往的第一天，老公有說過「他會定期與前女友聯絡」，女網民表示「非常確定女生還是不想分手的狀態。」即使要聯絡，希望女生放下的時候聯絡比較好。可惜，另一半卻罵她：「不懂同情別人？」

女網民續指，另一半由以前與前女友2週出去一次，後來變成一個月，甚至一段時間沒有出外與前女友吃飯，不過卻一直有電話聯絡。女網民認為是另一半「懶得出門」所以變得少聯絡，但另一半卻大罵女網民「說我害他失去重要的人」。

我花了蠻多時間，才跟他溝通好，解釋我真的沒有在意了，才沒有因為這件事常常吵架。

原來這名女網民在結婚前與現任老公一起了5年之久，一開始確實無法釋懷前女友與老公聯絡，所以老公回家後她都會「黑面」面對，直到後來更聽從老公的解釋，變得釋懷接受。

老實說我後來真的不太在意了！

後來女網民懷孕，老公會因「高鐵貴、開車累、火車麻煩」為由，所以「不想每週回來」。直至開始待產，「他終於說要回來了，但是每次問什麼時候他都說不確定 ，待產的東西嬰兒用品都是我自己去準備。」期間孕期更非常不順利，「像今天10點多在等他的時候也是在嘔吐⋯」

直到有一天，女網民突然收到老公的訊息指「要跟前女友吃飯」，「我說好，語氣也特別修飾過。」甚至表示「完全不敢傳半個訊息或是打電話」，直到晚上10點，才敢打電話給他「他說他在車上，還在跟前女友聊天，晚點說，直到11:30才說要回家了。」

我到這邊其實就非常的不開心了，車子其實是我的，因為怕他上班騎車會累，才留在台北給他開，為什麼不能在餐廳繼續聊？我確定那家店開到半夜，就算出來餐廳還想講，為什麼不能去7-11？還是路邊咖啡廳呢？

女網民表示不知自己是否因為懷孕，所以特別難過及生氣，講電話時更一度不說話表示憤怒，她的老公卻一直罵她「他今天一樣說，他每天陪我講電話很久，陪前女友講幾個小時，我吵屁。」對此，女網民質疑自己是否太「小心眼」，「如果是我會自己檢討，真的不知道該怎麼跟他說，希望大家給點意見。」更一度表示「這次真的鼓起勇氣，問問大家，如果真的我有問題，我會好好跟他溝通，並道歉的！」

我平時完全不敢跟我朋友說，因為他不喜歡我跟朋友說，常常憋著，或是被他洗腦說服是自己的問題。

帖文一出，立即引起網民熱議，不少網民表示「不忍直視」，「這樣還結婚，佩服」，「他根本沒多在意妳不要為了這樣的男人傷神傷心了」、「如果我是妳喔，這些都構成劈腿出軌證據，法律上見。」亦有網民認為事主太傻，明知道與前女友有聯絡，還敢懷孕。「渣男。。。別說前女友了，普通女性單獨在車子聊天一個半小時都很奇怪好不好⋯⋯」有人建議事主檢查行車記錄器，可以知道他們在討論什麼。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文