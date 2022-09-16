【千禧回憶】Y2K微辣風延至秋冬　Dua Lipa+Bella Hadid+Hailey Bieber成Z世代時尚指標【多圖】

▲ Z世代偶像穿出Y2K時尚風潮。

今年復興Y2K時尚潮流，2022春夏強勢回歸，延伸至2022秋冬的舞台。這股風潮早於1990年末代至2000年代初期盛行穿著，「Y2K」名稱源於當時廣受討論的千禧蟲危機（Y2K bug, Year 2000 problem），並由當年天后級偶像Britney Spears、Paris Hilton等穿出潮流。

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而Z世代則由Gigi Hadid與胞妹Bella Hadid、Justin Bieber妻子Hailey Bieber、Dua Lipa等充當時尚指標，成為時下女生穿搭時的模仿對象。

▲ （Gigi Hadid IG圖片）

作為國際超模的Bella Hadid私下穿衣風格較中性，小背心、貼身上衣，下配低腰褲的露腰裝束老是常出現，這種配搭已經襯出濃厚Y2K風味。

Hadid姊妹花穿搭：

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Paris Hilton時尚繼承人

英國女歌手Dua Lipa向來形象性感，愛穿著「少布」裝束，極富Y2K風格的開窿設計與鮮艷色彩，全都是她的喜好。

擁有一身小麥膚色的Dua Lipa，穿起sharp醒顏色零舍好看，完美演繹非主流作風，獲封為Paris Hilton的繼承人！

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至於亞洲的代表，韓國人氣女團BLACK PINK成員Jennie絕對能媲美Gigi Hadid，同樣擁有一張甜美蛋臉，迷人大眼、豐厚軟嫩的嘴唇，將性感微辣的Y2K style穿出「Jennie風」。

▲ （Jennie@BLACK PINK IG圖片）

她近年最愛南法設計師品牌Jacquemus的服飾，去年穿上品牌標誌性的針織開胸衫，雖然Jennie內襯背心以最保守方式演繹，但經過女神一穿後，成為剛過去春夏大熱的款式之一。

Jennie+Hailey Bieber穿衣風格：

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今個秋冬繼續注入大量春夏元素，原本屬於春夏的喱士薄紗、輕透布料、閃亮元素等，呈現於各大品牌新品中。

Miu Miu延續迷你裙展露長腿的精神；Bottega Veneta粉色閃片設計滲透女人味；Blumarine在粉色系列注入低腰、中空露腰、荷葉邊等設計，再次喚起千禧年代的回憶。

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責任編緝：馮雪怡