【學費調整】202間全日制資助幼稚園加學費　按年急增逾1倍

▲ 幼稚園學費調整結果出爐。（資料圖片）

幼稚園新學年學費調整結果出爐，全港33%、即202間獲政府資助的全日制幼稚園獲准在新學年加學費，數目按年急增逾1倍，但仍少過前年同期的280間。

教育局今（19日）公布，截至9月5日，局方已完成審批727間參加幼稚園教育計劃的幼稚園學費申請，608間提供全日制／長全日制課程的幼稚園當中，202間獲准加費、3間減學費，以 及403間凍結學費；至於489間提供半日制課程的幼稚園，當中9間獲准加費，480間維持學費不變，當中約9成的半日制幼稚園會在本學年免收學費。

局方解釋，全日制／長全日制課程，基於政府與家長共同承擔成本原則，家長須支付部分額外費用，2022/23學年每期學費中位數約為890元，比去年增約10元，形容整體學費仍處於低水平。尚餘少數幼稚園（26間）需要遞交補充資料，教育局正跟進並因應需要提供協助，以期盡快完成餘下的審批工作。

教育局表示，參加計劃的幼稚園所收學費，在任何情況下均不得超出教育局訂明上限，局方有嚴謹機制審視幼稚園調整學費申請，在審批申請時，教育局主要考慮幼稚園的整體財政和實際營運狀況，主要項目包括薪酬調整、改善師生比例，以及改善學校設施等。當局早前已公布，有經濟需要的家庭可透過學生資助處管理的「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」申請學費減免，計劃下的學費減免上限，由過往設定在參加計劃的半日制及全日制幼稚園學費的75%，由本學年起提升至100%，使獲得全額學費減免的家長毋須支付任何差額。

而局方在上學年起簡化幼稚園申請學費調整程序，約8成參加計劃的幼稚園受惠；由本學年學費調整開始，教育局擴大簡易程序的涵蓋範圍，有約8成參加計劃的幼稚園採用，採用一般程序的幼稚園，所需填交報表亦會減少，故所有參加計劃的幼稚園均可受惠於此簡化的措施。

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記者：馮琪雅、黃悅晴