【學費調整】202間全日幼園加費按年倍增　有葵涌幼稚園加1倍

▲ 葵青區中華基督教會全完幼稚園全年學費增長1倍至3,300元。（湯致遠攝）

幼稚園新學年學費調整結果出爐，全港33%、即202間獲政府資助的全日制幼稚園獲准在新學年加學費，數目按年急增逾1倍，但仍少過前年同期的280間。當中約20間學校學費加幅最少1成，加幅最高的為葵青區中華基督教會全完幼稚園，全年學費增長1倍至3,300元。

教育局今（19日）表示，截至今年9月5日，已完成審批727所參加計劃的幼稚園學費申請，608間提供全日制或長全日制課程的幼稚園中，202校獲准加費，較去年同期增逾1.2倍，但仍少過前年同期的280間；3校調減學費，其餘403校則凍結學費。教育局稱，本學年每期學費中位數約為890元，比去年增加約10元，形容整體學費仍處於低水平。

按教育局最新收費證明書統計，全港各全日制幼稚園學費由免費至逾28,00元不等。約20間參與計劃的全日制學校學費加幅達10%或以上，其中葵涌中華基督教會全完幼稚園全日班全年學費由1,650元，增加1倍至3,300元，每期多收150元學費。該校校長黎淑潔回應說，全日班已維持「零學費」多年回饋基層家長，校方至去年才開始收費，新收費仍低過區內大部分幼稚園，約80多名全日班學生帶來新增10多萬學費收入，僅佔總收入不足1%，校方未來盼逐步加費追上同區學校水平，坦言「每月150蚊（學費），救唔到個『寒冬』」。

黎淑潔認為，全港幼稚園均受「收生寒冬」影響，因近年移民潮嚴重，形容近兩年「無人肯生BB」，且部分公共屋邨幼稚園生源主要來自內地，通關無期令生源減少，直言「有壓力」，強調學校不能單靠加學費渡過寒冬，而該校近年已跟大學合作改良課程，讓學生得益。

位於康盛花園的比華利中英文幼稚園學費增加2,400元至7,164元，加幅達50%；上環潮陽幼稚園學費由10,356元加至13,812元，加幅約33%。該校校長鄭珊琳向本報表示，受移民潮及適齡學童人口下降影響，本年度K1班學生較以往少收一半，加上疫情導致學前班學生人數下降，故學校收入亦減少。她又說，教育局提供支付教學人員薪酬開支的過渡期津貼剛完結，由於校內大部分教師年資深，令薪金開支大增，需要加學費。

另外，按教育局最新收費證明書統計，全港有3間幼稚園於本學年減學費，由減600元至4元不等。489間提供半日制課程的幼稚園中，9校加費，約九成的半日制幼稚園會在本學年免收學費。

教育局又說，尚餘26間幼稚園需要遞交補充資料，正跟進並因應需要提供協助，以期盡快完成餘下的審批工作。而局方在上學年起簡化幼稚園申請學費調整程序，約8成參加計劃的幼稚園受惠；由本學年學費調整開始，教育局擴大簡易程序的涵蓋範圍，有約8成參加計劃的幼稚園採用，採用一般程序的幼稚園，所需填交報表亦會減少，故所有參加計劃的幼稚園均可受惠於此簡化的措施。

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記者：黃悅晴、馮琪雅