【在家學習】港媽重視創意自主學習　5歲兒讀華德福不學寫字零功課

▲ 港媽重視創意自主學習，推行在家學習，並安排兒子讀華德福學校。

學習是持續的，亦不限於學業學術，在日常生活、大自然處處都是學習場所。港媽李心尹（Natalie）育有5歲半兒子樂樂，她跟丈夫有共識不想讓孩子接受傳統教學，之前一直在家學習，母子DIY很多玩具，一起走到戶外。兒子剛入讀一所華德福學校K3，盼他繼續愛上學習。

港媽李心尹（Natalie）是自媒體創作人，推行創意及自主學習，開設Podcast節目《媽媽成長課》，亦創辦免費電子週刊《母職生活週報》，設facebook專頁分享育兒資訊。Natalie養育方式不隨主流，直言自己是傳統教學的受害者，而名校出身的丈夫亦然，同樣支持讓兒子脫離傳統的教育框框。

丈夫經常說他的媽媽更似是老師、訓導主任，他在成長經歷中體會到學習不需要那麼高壓，後來我向丈夫介紹在家學習這個概念，他很支持。

▲ Natalie多年跟兒子樂樂在家學習。（湯致遠攝）

實踐在家學習

實行在家學習Homeschooling不易，爸媽的時間與心思不可少，Natalie慶幸自己可以選擇當「斜摃族」，工作時間較易掌控安排。她有感在家學習讓家長心態很疲倦，曾疑慮用此一套小眾方法去教導孩子是否正確，可知在家學習的責任全落在家長上。

在家學習，家長的恐懼和負擔會放大了很多。不過，經過幾年調節，心態慢慢變得強壯。疫情期間，很多家長都在我的社交專頁上問有甚麼可跟孩子一起做，我認為不用經常想要跟孩子做甚麼，其實自自然然便有學習機會。

▲ 媽媽為5歲兒安排入讀華德福學校。（圖片︰受訪者提供）

Natalie主張小朋友帶領學習，她閱讀了不少相關書籍研究，相信人們從出生開始已有學習需求，不要給小朋友那麼多的壓力，否則會改變了他們內在學習的動機。

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DIY玩具學用工具

在樂樂嬰兒階段兩個月起，Natalie已向兒子講圖書，小孩是一個很強大的吸收器，兒子亦愛上閱讀，透過圖畫吸收知識。圖書外，玩具少不得，Natalie不喜歡浪費，而有感「玩具」定義，只要是一件東西可引發好奇心便稱得上玩具。

我一開始廢物利用，例如把一些豆裝在膠樽裏，製造出一些聲音，便已經可讓兒子玩很久，慢慢演化喜歡車，我便思考如何把廢物造成一個停車場。後來我在DIY中有滿足感，把廢物造成一間屋、一架的士。

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Natalie強調父母推行在家學習不一定要巧手去DIY，其實學習機會隨時在日常之中，譬如她買了一把短身𠝹刀給兒子，他用𠝹刀協助媽媽把盒子弄扁，學習如何使用，這種日常的體驗也是學習。

華德福理念相似

留在家之外，樂樂兩歲起有經常參加共學團體，但受疫情影響這類活動少了，曾有帶兒子上私校參加野外流浪，但體力應付大。

Natalie沒有一套所謂的教育法要兒子硬性去跟從，最重要是因應兒子的成長需要，適時去調節，讓他有自主學習為本。由於樂樂是獨仔，加上疫情在家少了跟差不多年齡朋友玩，樂樂進入一個需要朋友的階段。

兒子跟我說想去公園玩結識新朋友，我知道他需要社交，少了共學團體活動，而野外流浪活動不太適合他，我找了華德福學校，現時他讀的是混齡班，3至6歲小朋友在一起，沒有功課、不學寫字，不時做手工、外出散步等，比起學術，更重視小朋友的健康及內在情緒。

▲ Natatie希望兒子對周遭各樣事充滿好奇心，保持學習動力。（湯致遠攝）

激發好奇心終身學習

華德福教育理念追求自由的教育，激發小朋友好奇心去終身學習，正好跟Natalie希望兒子享受自主學習相同。5歲半的樂樂現時上課約3個月樂在其中，學校營造自然的氣氛，回歸原始，不少素材取自大自然，讓小朋友在柔和簡樸的環境中學習。每位小朋友、家庭狀況都不一，沒有所謂最正確的教育，適合與否才重要，Natalie就為兒子導向最合適的教育。

希望兒子多一點自我的探索、發掘世界，能早點找到自己的價值。

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記者︰顏紫燕