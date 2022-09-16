【長者打針】孫玉菡：院友第三劑疫苗接種率超過7成　基金資助院舍添置空氣淨化器等

▲ (勞工及福利局局長fb)

勞工及福利局局長孫玉菡今日（16日）表示，院舍院友第三劑疫苗接種率已於昨日超越七成，提早達到政府原定在9月底完成的目標。

孫玉菡在社交平台指，安老院舍專責組至今共舉行3次會議，透過各項措施建立屏障，加強對院舍的支援，為應對疫情變化做好準備，從而保護住在院舍的長者，而相關措施也同樣適用於殘疾人士院舍。社署已聯同機電工程署及屋宇署巡視全港的私營院舍和自負盈虧院舍，檢查通風設備及提出改善建議，並由香港賽馬會慈善信託基金資助院舍添置空氣淨化器等器材及裝置。社署亦已推出電子平台，讓院舍一站式向政府遞交疫情相關資料，並啓動院舍電話專線，處理院舍求助。



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責任編輯：余思嵐