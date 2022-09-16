【癌症殺手】台女星患大腸癌4期被指剩3個月命　靠4招抗癌法18年未復發

台灣《群星會》資深藝人施心慧，18年前被確診患大腸癌第4期，醫生曾宣告壽命只剩3個月，最終她靠「吃不下也要吃」等抗癌4方法，如今存活18年。

綜合台媒報道，施心慧日前在節目中分享，2004年體重暴瘦18公斤，一天排便6、7次，就醫被誤診是腸躁症；又因血便再次就醫，竟被診斷為大腸癌第4期。

施心慧稱，患癌後，她靠抗癌4方法，包括正規治療、吃不下也要吃、不要自己嚇自己，從來不算自己活了多久、要活就要動，成功抗癌18年。

影片推介：

營養師程涵宇曾指出，癌症惡病質是一種嚴重的合併症，根據文獻顯示，癌症惡病質發生率從癌症診斷時的40％，到晚期的70％不等，平均降低生存期多達30％，且晚期實體腫瘤患者中，癌症惡病質占了死亡主因的20～25％。

程涵宇表示，癌症惡病質的患者基礎代謝率持續增加，但因沒食慾、口腔黏膜炎、味覺障礙、噁心、吞嚥困難或便祕等原因，導致熱量、營養攝取不足，身體代謝異常及持續發炎反應，造成生活品質低落。因此，一旦被診斷為癌症，改善食慾特別重要，即使吃不下也要吃，才能避免發生癌症惡病質。

2大食物增加抗癌力

對抗癌症吃對食物很重要；程涵宇提供，具有研究證實可以增加抗癌力的2大食物：

益生菌

益生菌具有多種抗癌作用，包括：誘變物或致癌物不活化、降低腸道酸鹼值、免疫調節、腸道菌叢調節、調節細胞凋亡及細胞分化，以及抑制酪氨酸激酶路徑。研究發現，腸道微生物群在大腸直腸癌的發病及進展過程中，可以轉變為非致癌微生物群，對預防癌症的發生很重要，目前也用來輔助治療大腸直腸癌。

多酚類

多酚類化合物存在於天然食物中，包括：蔬菜、水果、豆類、堅果、全榖、玉米、燕麥、大米、小麥，以及油菜籽、油菜籽、亞麻籽、橄欖籽等油籽類，還有茶類、咖啡，也都含有抗氧化多酚類，如酚酸、花青素、類黃酮，具有強大的抗氧化能力，能夠降低患癌症的風險。

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責任編輯：羅嘉欣