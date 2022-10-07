【實拍實說by大地升學​】Oswestry School｜實拍學校每個角落｜環境｜設施｜香港學生真實分享｜六百年歷史！

大地海外升學 - 英國中小學教育展​



​第3擊! 10月10日至10月21日期間，️與英國院校代表直接會面／面試雙週，每天都有多間英國院校在線，同場更有專業海外升學顧問從旁協助。 請即登記: https://www.dadi.com.hk/ukschool2022​



Oswestry School 歷史



Oswestry School創立於1407年，是一所六百年的中世紀古校。它位於Oswestry小鎮的中心，離Shrewsbury約30分鐘車程。最初是一所男校，搬遷後成為男女校，現時大概有450名學生，男女比例平均。Oswestry School同時也是一所寄宿學校，有大約105名寄宿生，其中香港學生佔2%至3% 。



校園設施



學校歷史悠久，有很多喬治亞時代、維多利亞年代的大樓。雖然是一所古老的學校，但設施齊全，六個指定實驗室都是在最近五至十年新建的。運動方面，人造草地球場面積廣闊，可以供學生進行不同的體育訓練。學校還設有人文科學學院(The Quarry Humanities)和藝術與設計大樓，展示了林林種種的學生展品，可見學校欣賞並重視學生的學習成果。



宿舍方面，Oswestry School主大樓Holbache House設男生宿舍（4人房間），而女生宿舍則在Guinevere House。



圖片為大地海外升學 - 實拍實說 Youtube Channel:

院校代表專訪



在影片中，我們有幸訪問了Oswestry School 的校長Mrs. Lang。她表示這裡就像一個大家庭，學校希望了解每個學生，確保教育和宗教上心靈的照料都是個性化。學校很歡迎海外學生，老師們習慣調整他們的教學方式以便海外學生連接進度。對於支援EAL（以英語作為第二語言）學生，老師會在上課時間內編排支援課程，以小班教學形式上課， 如需額外支援還可安排一對一的援助。學校每個星期的其中一個下午都會提供IELTS支援，幫助學生向英國大學證明英語的實力。學校希望學生體驗不同的文化，因此會盡量把各個國籍寄宿生融合在同一個宿舍裡，包括香港、泰國、巴巴多斯、墨西哥、德國、俄羅斯、烏克蘭、土耳其和法國等地的留學生。



圖片為大地海外升學 - 實拍實說 Youtube Channel:

學生專訪



透過大地海外升學到Oswestry School就讀的Desmond認為，Oswestry School 的設施比香港的更完善更先進，面積也較大。老師在教學上十分用心，就算在下課後想提問有關課堂上的疑問，老師們都悉心解答。學校較著重訓練的體育有足球和欖球，而很多其他的訓練則娛樂性質較重，希望學生在學習之餘也可以適當放鬆。宿舍內宿生來自不同的國家，文化上也有差異，所以一開始或會不習慣，但Oswestry的學生普遍都很友善 ，遇到問題時都可以與大家分享、一起尋找解決方法。週末的時候，宿生們偶爾還會一起去小旅行，看看電影、一起聚餐，相處和睦。



以下是來自實拍實說影片截圖:

大地海外升學 - 英國中小學教育展 第1擊英國升學咨詢日和第2擊!



YOUTUBE 直播己經完滿結束，來到第3擊! 10月10日至10月21日期間，️與英國院校代表直接會面／面試雙週，每天都有多間英國院校在線，同場更有專業海外升學顧問從旁協助。​



請即登記: https://www.dadi.com.hk/ukschool2022/​



以上足本影片可以到以下連結收看:​

https://youtu.be/CLcdaUK-lU4​



關於大地海外升學 -【大地海外升學－逾30年經驗】​

- 免費一站式海外升學建議 ​

- 眾多海外知名學院正式官方代表 ​

- 成功協助數以萬計學生出國留學 ​

- 協助辦理學生簽證、申請院校、住宿、出發前準備等 ​

- 全新Youtube Channel實拍實說by Dadi Education： 長期於英澳進行實地拍攝，將最接近事實的海外升學資訊帶給學生和家長

院校將出展：【大地海外升學】英國中小學教育展 www.dadi.com.hk/ukschool2022 立即登記​



Whatsapp/Tel 海外升學熱線：+852 2314 8312​



(特約)