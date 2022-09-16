【小肥演唱會】陳柏宇即興上台High爆猶如唱K　小肥開騷感激廖子妤仗義聲演

一連兩晚的《 MODERN CLASSIC 2010-2020：「撐」小肥演唱會》，昨晚（15日）假旺角麥花臣場館舉行尾場，小肥的圈中好友包括陳志雲、方皓玟、J.Arie、傅佩嘉、C AllStar、RubberBand、鄭融、江若琳與老公蕭唯展、鍾舒漫、張紋嘉、梁祖堯等總動員現身力撐，星光熠熠。

在台上，小肥感性地分享了出櫃後的內心轉變，唱到觸動心靈之處又淚流滿面，但轉個身又跟嘉賓之一的陳柏宇（Jason）玩到癲，真我個性表露無遺。

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演唱會一開始小肥已唱盡金曲，《時光機》、《內外》、《高登歌》一出即全場起哄，令現場氣氛瞬間炒熱，隨後在第二部份演唱會以音樂劇的形式進行，由廖子妤（Fish）加入演繹獨白部份。

小肥唱到《假使世界如何不像你預期》、《嗚》、《年少無知》及《幸福之歌》等，又讓觀眾的情緒跟著整個音樂劇的節奏思潮起伏。

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及至第三部份，每每唱到陷入歌曲世界裡的小肥，在唱出《觸景傷城》時，他彷如開大掣一樣邊唱邊喊，一唱完用紙巾拭乾眼淚時，台下觀眾紛紛大嗌「撐小肥」的聲音此起彼落。

小肥有感而發地謂：「好多謝小明（方皓玟）嘅曲、6號@RubberBand同Tim Lui嘅詞，『當一切回歸安定』呢一句歌詞好觸動到而家嘅我。入行到而家好多風風雨雨，例如簽親嘅公司都會大震動，人生又經歷好多唔同問題，但又好多人令到我好感動，所以當一切回歸安定，我又重新適應。希望大家都頂住，你哋撐我時，我都撐你哋。」

隨後小肥馬上唱出經典作《寵物》，而本來只在前段與小肥合唱《羅生門》的Jason，再被小肥召喚上台，二人High爆合唱，掀起了全晚的高潮，而演唱會最後在小肥Encore《廢柴》一曲後便圓滿結束。

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騷後小肥評價自己兩場的演出只值85分，因為頭場表現失準，昨晚又在台上哭起來，他解釋是現場氣氛所致：「第一場係整喊啲人，今場喊咗係因為內容同氣氛，先忍唔住。」

他又表示演出前後心情差天共地：「之前好緊張，喉嚨有啲唔舒服，都有少少驚會病。以往我好夜瞓，但近排又唔敢唔瞓，又要背歌詞，依家心情好鬆，乜都唔使理，最想去打邊爐。」

講到兩位嘉賓，他特別感謝Fish：「原本想實現返NFT嘅聲音導航，本身由韋羅莎錄製以及現場演繹，但佢唔得閒，好彩Fish仗義相助，佢一路話自己聲帶唔夠好，演出前不斷練習，但其實已經好好，出嚟效果好滿意，真係好多謝佢嘅幫助，爭佢好多餐飯！」

至於Jason在獻唱《寵物》時下上台即搶咪，他即大爆對方其實綵排時將場館當K房唱個不停，所以才會請他一同上台讓對方過足癮，問到二人老友鬼鬼日後可會再次合作，他即說：「之前我作咗首歌俾佢，佢唔要囉！」完成兩場個唱，被問到明年可有機會添食，小肥即道：「希望啦！我都想，今次開完騷要求變，俾個目標自己，希望成事！」