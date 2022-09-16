【本地藝術】藝術平台聯乘插畫家皮忠　首創滑板場開畫展

▲ 思言（右）於去年成立的網絡藝術平台ARTW，致力推廣本地新世代藝術家如皮忠（左）等，讓香港藝術界發光發亮。

自從香港藝術館翻新後，陸續有M+、故宮文化博物館相繼開幕，加上多個藝術界盛事如Art Basel以及deTour等本地藝術節推動，現代與當代視覺文化開始踏出傳統藝廊，走進大眾視野。於去年成立的網絡藝術平台ARTW，亦秉持相同理念，致力推廣本地新世代藝術家，讓香港藝術界發光發亮。

藝術以往看似遙不可及，不過近年來香港藝術界百花齊放，除了國際級藝術家到訪外，還有不同機構及商場帶來藝術裝置、作品展覽及活動等，讓藝術能融入每個人的生活中，欣賞甚至購買的門檻也降低了，更多人可接觸更多類型的藝術。

網上平台推廣藝術

近來藝術展覽及活動多不勝數，但坊間主攻藝術的媒體亦不算多，令某些有趣的展覽有機會石沉大海。於去年成立的網絡藝術平台ARTW（ArtWith），由本來從事兒童教育的思言創辦。她自小醉心藝術，閒時就會去看展覽，她就是看到朋友之間也有興趣，但卻不知從何入手，於是萌生起網上平台的構思。

▲ （湯致遠攝）

剛開始時她純粹想分享有關藝術展覽及藝術家的資訊，後來請來有藝術背景的戴纖蘄（Valerie），慢慢建立起這個平台概念。她是香港浸會大學視覺藝術學院碩士，曾於蘇黎世藝術大學留學。Valerie說：「畢業後即使想在香港投身藝術工作行業也不容易，因此我特別希望這個平台能幫助一些本地的年輕及新晉藝術家，作為一道橋樑連接他們與觀眾，有機會介紹或發表作品。」

思言補充，她有些朋友只會認識一些著名的藝術家，部分新入行的藝術家仍未成名，要讓人認識其實很困難，希望可以藉着一個空間，無論是綫上還是實體展，讓他們能將作品公開，獲得大眾的留意。

連繫藝術及大眾

ARTW像一個藝術資訊專頁的角色，主力介紹香港的藝術展，以圖文方式記錄展覽主題、作品及藝術家的背景等。大多數的展覽兩人都有親身去過，以第一身的角度在專頁上進行分享內容，令網民可參考並有機會去欣賞展覽。思言偏好當代藝術，Valerie則鍾情古典藝術，專頁上的內容也相當多元化。

▲ 一般畫廊常給人難以接近的感覺，今次展覽作品位於滑板場之內，感覺更加年輕親民。（湯致遠攝）

疫情下有限聚令及各種社交距離措施，因此透過網上平台，觀眾可以從中得到大約概念，也能在電子屏幕上欣賞作品。思言補充說：「有些人也很想去睇畫，不過又怕自己不熟悉，藝廊或畫廊的作品有時標價過百萬，讓人更加不敢去接觸。網上就可打破這些障礙，作為一個途徑令藝術更親民並拉近距離。」

ARTW希望可以擴大藝術社群，讓這個圈子能有更長遠及健康的發展，才能令藝術更普及和有更多交流。不過網上展覽或介紹也有缺點，例如一些裝置藝術，又或需要觀眾親身在場感受的作品，就未必有很好的效果。Valerie認為有些外國的展覽很有趣，雖然可通過網上平台推介，可惜現在港人沒有機會親身飛去當地觀賞，讓她感到難以平衡。

板場聯乘插畫展

成立接近一年，ARTW帶來了新的構思，就是為本地插畫新星皮忠，舉行一個實體藝術展覽，展場選址南豐紗廠The Mills的一個室內滑板場內，甚為破格。「當初這個滑板場希望有些藝術的元素，我們就開始思考如何好好利用這些冰冷的水泥牆身。我第一時間想起他在中環與LOEWE合作的《千與千尋》壁畫，印象深刻。這個大型合作是一個很好的啟示，一個外國大品牌都會找本地藝術家合作，地產商會邀請他們畫壁畫，旅發局也當成是旅遊景點，讓香港藝術家備受注目，因此繼續要支持下去。」

▲ 滑板場另一邊就是展覽場地，整個氛圍甚為有趣。（湯致遠攝）

於是ARTW邀請他開畫展，作為首次展覽的頭炮。平時滑板場最容易聯想起街頭的塗鴉及噴漆壁畫等，今次皮忠的《動物世界．MOTION & ANIMALS》展覽，以動物為主題，加上柔和細膩的筆觸，形成有趣的反差。

文化互相連結

滑板自從成為奧運項目後，整個文化也有180度轉變，思言說：「滑板文化由街頭登上大雅之堂，外國有不少藝術家合作的產品、場地等，難得香港有個這樣大的室內滑板場，很適合將藝術元素融入，由年輕群眾開始認識藝術，令這個結合更有趣。」

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她留意到這個滑板場有各式各樣的訪客，包括年輕人、家長及小朋友，甚至60多歲的老人家都會來踩板，他們見到有藝術作品也大感興趣。「很多板仔會自然站在畫前欣賞，出奇不意受這氛圍感染，甚至會產生想去藝術館或畫廊的想法，亦有專誠來看畫的人，又會想試試踩板，是一個很特別的體驗。我們也見效果令人滿意，能和藝術家一起成就一件事也很開心。」

讓藝術家發聲

展覽主題的「動」語帶相關，滑板是一種運動，而皮忠向來擅於繪畫動物，作品中常見動物與人類的互動，風格天馬行空。思言最喜歡場內一幅壁畫：「這幅以鯨魚為主題，皮忠在畫之前進行過很多資料搜集，為何要畫這一條鯨魚，甚至了解鯨魚的特性，並非隨意去挑選，而是有自己想表達的寓意，只是沒有機會去跟觀眾去解釋。」

▲ 本地插畫家皮忠將會與 ARTW 合作，舉行《動物世界． MOTION & ANIMALS》展覽。（相片來源：大會提供）

Valerie特別喜歡青蛙那一幅，因為背後故事是跟皮忠自己有關。「人要克服困難就要面對它，所以皮忠畫了自己最害怕的青蛙，雖然他願意去嘗試，但過程中充滿挑戰。他跟作品有交流，作品又跟觀眾進行交流，所以很有意思。」

在9月17日皮忠更會在場進行一個互動藝文活動「皮忠X您．現場創作」，讓觀眾與皮忠進行藝術交流，即場在柱上繪畫壁畫，她亦期望未來會邀請更多藝術家，在場內其他空間發揮，除推動本地藝術界發展，亦帶來各種可能性。

《動物世界．MOTION & ANIMALS》展覽

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠5樓SeedSkate室內滑板場

日期：即日起至10月30日（逢星期一休息）

時間：星期二至六10am至9pm，星期日10am至6pm

參觀預約：以文字信息 WhatsApp 9688 0072 預約

記者：張頌婷