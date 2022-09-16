【減肥大作戰】準新娘為影婚紗相食減肥藥　現副作用停經爆瘡心跳加速

▲ 準新娘為影婚紗相食減肥藥，現副作用停經爆瘡心跳加速。

結婚是人生大事，每位準新娘都希望以最美的一面示人。早前有港女為了影婚紗相時，身材看起來瘦一點，自行服用減肥藥物，雖然2個月就減掉15磅，但卻出現心跳加速、生暗瘡，甚至停經等副作用。停藥幾個月後，身體依然不適，體重又反彈，令即將結婚的她相當擔心。

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事主於在香港討論區以「想減肥唔好亂咁食減肥藥」為題發帖，指自己將於下年年頭結婚，為影婚紗照時看起來瘦一點，幾個月前開始服用減肥藥。

用藥初期，她感到食慾不振，大約2個月便減掉15磅，但身體開始出現副作用，包括心跳加速、口乾、停經等，全面更長滿暗瘡，「影婚紗相都要用厚粉遮先冚到」。

事主影完婚紗相後便立即停藥，惟過了幾個月，不但體重反彈，暗瘡問題依然未有好轉，「暗瘡膏又無用」，同時仍有心跳加速的情況，令她大感後悔。

到下年年頭結婚都唔知點算...早知當初就乖乖做運動減肥，唔靠減肥藥，結果而家個人仲肥咗，身體又差咗...

她又借自身經歷提醒其他網民，如果身邊或者網上有人推銷減肥藥，記得要拒絕。

不少網民看過帖文後，都紛紛留言表示，要用正確的方法減肥，亂食減肥藥恐怕會適得其反。亦有網民分享心得，指自己採用168斷食法成功減肥。

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何謂「168斷食法」？營養師李棋華（Rosanne Lee）曾於Facebook指出，「16/8」間歇性斷食即是限制一日24小時內，8小時進食，其餘16小時空腹，停止食任何食物，除了水份和一些維他命。

這種方法對於不吃早餐的人較易實行，但Rosanne指出，習慣食早餐的人，假如7點食早餐，最後一餐就要在5點完成，執行上比較困難。而且比較難捱肚餓，有機會維持一段短時間後食得更多，很難維持長時間。

三類人士不適合採用斷食法

Rosanne引述有研究曾指出，短期斷食會有好處，包括增加細胞修復、改善血糖以及消脂減肥。但她就提醒，有三類人士不適合採用斷食法：

孕婦：除了孕婦自己營養需要，還要供給嬰兒成長，故此不能斷食。

糖尿病人士：病人會注射胰島素促進劑，令血糖下降，如不進食會令血糖過低，有機會暈倒。

老人家、小朋友：抵抗力較弱，需要足夠營養維持身體需要，不能斷食。

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責任編輯：羅嘉欣