【香港小姐】黎明+聲夢歌手為港姐總決賽任嘉賓　昔日四大天王與郭藹明共舞最經典

▲ 《2022年度香港小姐競選》邀得黎明及聲夢歌手任嘉賓。

TVB年度盛事《香港小姐競選》將於9月25日在紅館舉行，相隔12年後，《香港小姐競選》再次來到紅館舞台，今年更是港姐50周年。

為了隆重其事，TVB特意邀得黎明與聲夢歌手擔任表演嘉賓，壯大聲勢。

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TVB年度盛事《香港小姐競選》將於9月25日在紅館舉行，相隔12年後，《香港小姐競選》再次來到紅館舞台，今年更是港姐50周年。

為了隆重其事，TVB特意邀得黎明與聲夢歌手擔任表演嘉賓，壯大聲勢。

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黎明+聲夢歌手任嘉賓

原定於9月4日舉行的港姐準決賽因早前多名侯選佳麗確診新冠肺炎而被逼取消，TVB決定直接讓19位佳麗晉身9月25日舉行的總決賽，一戰定生死！

大會統籌經理何小慧透露，由於今年港姐總決賽會與公益金合作籌款活動，且邀請了公益金大使黎明到場演唱，而《聲夢傳奇》1及2的歌手亦會擔任表演嘉賓。

四大天王成經典

回顧九十年代，黎明曾多次為港姐擔任嘉賓，並與佳麗一起載歌載舞。

1992年的港姐更是經典中的經典，當年的埃及主題十分耀眼，四大天王張學友、劉德華、黎明與郭富城一起化身成異域王子同台為港姐決賽擔任表演嘉賓，並跟1991年港姐冠軍郭藹明共舞。