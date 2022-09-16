【高血壓】40歲OL上壓130屬前期高血壓　營養師教6招降血壓保血管健康

▲ 40歲OL上壓130屬前期高血壓，營養師教6招降血壓保血管健康。

香港港安醫院—司徒拔道健康生活促進中心註冊營養師熊妙華博士分享，一位女性朋友約40歲，近排發現自己血壓偏高，上壓經常徘徊於130，下壓都有80以上，問應如何處理。其實根據世衞（WHO）準則，這位朋友已屬「前期高血壓」，如長期不理，很容易變成真正的高血壓，影響血管健康。

「要食藥嗎？」該名女士很擔心。熊妙華於是向她介紹生活形態醫學（Lifestyle Medicine），即是透過改變生活模式來預防、管理，甚至治療疾病。

熊妙華指，「生活形態醫學」更著重病人的整體健康。以往，血壓偏高的朋友以為食得清淡即可，但健康是一個package，不能只局部看，需要全面改變「生活形態」來配合。

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熊妙華為該名女士計算一下BMI，22.3，看起來很標準，但度一度腰圍，超標了，屬於中央肥胖，向她建議「你需要減脂」，又問「平時工作壓力大嗎？」她說：「還好，但有時工作節奏很快，也會緊張」。於是為她開出了以下的「生活形態」處方：

1.少醬汁原形食物

食物太鹹，充滿鈉質，會令血壓升高。如果能夠自煮就最好，不過香港人工作繁忙，外出用膳很難避免，容易吸收過量鈉質。世衞建議成人每日鹽分攝取量為一茶匙(5克)，但不少香港人每日攝取量達8至9克。如果出街食，應盡量揀選沒有醬汁的菜式，更不要用汁撈飯。

此外，原形食物相對健康，例如焗薯比炸薯條健康、糙米亦比白米好。這些食物通常升糖指數較低，亦比較清淡，習慣了味蕾亦會愈來愈敏感，自然抗拒太鹹的食物。此外，加工食物亦充滿鈉質，例如薯片、公仔麵、冷凍Piazza和罐裝都是高鈉食物，不能多吃。

2.多吃鉀質蔬果

適量的鉀質有助身體排走鈉質（鹽分）。很多蔬果都含有鉀質，例如香蕉、牛油果、火龍果、蕃茄、豆類、薯仔、蕃薯、南瓜、菠菜、西蘭花等等都富含鉀質，每天進食，有助排出身體多餘的鹽分。

3.食得太甜也會血壓高

甜食也會影響血壓。這是因為高糖食物會令胰島素升高，並且會干擾交感神經，導致血壓升高。此外，糖分會減低身體一氧化氮 (Nitric oxide)水平，由於這種物質有助放鬆血管，舒緩血壓。甜食，還是少吃為妙。

4.戒咖啡

根據外國的醫療研究，每天1.5至2杯咖啡可導致血壓上升，平均數為上壓升8度，下壓升6度。如果你擔心高血壓，咖啡只能點到即止。酒就更不用說，酒精會，導致血管收縮，必須戒除。

5.如果超重，减肥

體重每减少一公斤（約2.2磅），血壓就會下降約1度。

6.動起來

最後，就是情緒，血壓和壓力也有關係。當我們處於緊張狀態，身體會產生大量激素令臟跳加快、血管收縮，從而令血壓升高。帶氧運動是很好的減壓方法，每星期3至5次30分鐘的帶氧運動可改善血壓。睡眠充足也非常重要，這亦有助改善血壓。

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