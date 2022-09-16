【大專院校】東華學院全日制課程新生人數按年升逾8%　校長鼓勵學生主動與老師交流

▲ 東華學院早前舉行開學典禮。（校方提供）

東華學院表示，截至9月15日，本學年有1,033位新生入讀16個學位、副學學位及文憑課程，全日制課程新生人數較去年微升逾8%，收生人數高於預期。學院早前舉行開學典禮，校長陳慧慈鼓勵學生主動與老師交流。

東華學院本學年有1,033位新生分別入讀護理學院、醫療及健康科學學院、管理學院及人文學院所開辦的16個學位、副學位及文憑課程。學院形容，今年收生反應踴躍，共收到逾9,000份直接入學申請及超過18,000份經「大學聯合招生辦法」的申請；截至9月15日，全日制課程新生人數較去年微升逾8%，約有20人尚待完成入學手續。

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學院早前舉行開學典禮，由校董會主席馬清揚主禮。他致辭時勉勵新生在學習過程中抱持堅定的信念及熱情，迎難而上，突破自我，他藉參與賽車運動的經驗分享：

要在賽車場上爭勝，你就必須先掌握賽車的性能，不斷提升及善用裝備，持續學習和訓練，令自己不斷成長及具備競爭力。當你已準備就緒，你也 需因應實際情況迅速應變，抓緊機會，在賽事中脫穎而出。

校長陳慧慈就歡迎新生克服重重困難及疫情所帶來的挑戰，加入東華學院，她鼓勵同學主動與老師交流，

學院的教學人員都是其學術領域的專家，並憑藉其專業知識，積極應對本地以至全球性的迫切挑戰。他們將成為同學學習旅途中的指路明燈，引領同學開拓新機會。

其中兩位新生亦分享選讀東華學院的經驗。入讀醫療資訊及服務管理(榮譽) 學士的曾智翹說，疫情讓他深深體會到準確的數據分析對抗疫的重要性，認為此課程或許是改善香港醫療 服務的契機，讓病人能接受更快捷準確的醫療護理服務，故選擇入讀此課程，希望可以讓更多病人受惠於智慧醫療。 入讀職業治療學(榮譽)理學士課程的鄭曉陽就曾任職教師及研究助理，工作期間令她認識到社會一直忽略有特殊需要人士及其照顧者的需要，並缺乏足夠支援，她認為需要更多職業治療師協助弱勢社群重拾正常生活，希望透過課程裝備自己，服務弱勢社群。

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責任編輯：黃悅晴