【Band1學堂】TOPick x 遵穎教育 x 風穎教育 - 呈分試奪A挑戰賽正式開始 完成挑戰賽即可獲精美禮品！

開學兩周仍追不上學習進度? TOPick《Band1學堂》與遵穎教育及風穎教育攜手舉辦「呈分試奪A挑戰賽」，一連兩周於TOPick「小學試題區」上載試題，與學生重溫中英數必考課題，助學生在呈分試中輕鬆奪A！完成挑戰賽即可獲得精美禮品一份！

【參加挑戰賽方法】

挑戰賽開放給非會員及會員參加，但如欲換領禮品，參加者則必需先登記成為TOPick會員，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再前往「小學試題區」下載試題。

參加者需於2022年9月19日至9月30日 (逢星期一至五) 前往「小學試題區」下載試題。

成功參加者將於10月14日收到個別電郵通知，詳細得獎名單並不會公開。

條款及細則：

-挑戰賽開放給非會員及會員參加, 但如欲換領禮品, 參加者則必需先登記成為TOPick會員, 如非TOPick會員, 請按【會員登記】；如未下載hket App, 請按免費【立即下載】。

-每人只限登記一次, 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

-得獎準則：於2022年9月19日至9月30日期間逢星期一至五每日在hket App內以TOPick會員身份登入並前往「小學試題區」下載試題，成功參加者將於10月14日收到個別電郵通知，詳細得獎名單並不會公開。

-所有禮物不得轉讓或轉售，如經發現，TOPick有權取消得獎者之中獎資格。

-每位參加者均須提供正確個人資料，如發現未填、資料有誤、重複參加、使用虛假帳號、盜用第三者個人資料、內容抄襲、使用不當用語、虛構、挑釁、誤導、以任何方式擾亂或操控遊戲，其參加資格將被取消，並不會作出通知、解釋或補償。

-任何因電腦、通訊工具、網路等技術問題而導致參加者所遞交的參加表格有延遲、遺失、錯誤、無法辨識或損毁等情況，TOPick概不負責。

-所有禮品不得更換或指定款式及顏色，亦不可退回或兌換現金。

-如得獎者領取禮物後，有所遺失或被竊，TOPick將不會作出補償。

-有關獎品之品質及一切服務內容皆以贊助商公佈為準，TOPick概不負責。

-得獎者須確定所提供的個人資料無誤，因逾期領獎/未能聯絡/資料出錯/未能出示所需領獎資料等,而未能領取獎品，TOPick概不負責，得獎者將不獲補發獎品；獎品名額將作廢，其他參加者不能補上。

-一經遞交遊戲表格，即代表參加者表示同意接受香港經濟日報集團私隱條款 及TOPick本次活動之一切條款及細則，並同意受其約束。

-香港經濟日報集團員工及家屬不得參與是次活動，以示公允。

-如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。



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