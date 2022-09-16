  • 34°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 14:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貴價門票】M+草間彌生展比日本美術館貴3倍　有市民質疑「M+是Money+？」

社會 13:39 2022/09/16

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

M+草間彌生展比日本美術館貴3倍，有市民質疑「M+是Money+？」。（資料圖片）

西九M+博物館宣布，為慶祝博物館開幕1周年，11月將舉行首個特別展覽「草間彌生：1945年至今」，M+各空間將展出草間彌生超過200件作品，是草間彌生在日本以外的亞洲地區舉行的最大回顧展，當中包括3組全新作品（詳情即看【下一頁】）。

不過，有市民投訴指，門票太貴，直指在日本的草間彌生美術館價格也沒有香港貴，質疑M+博物館是「Museum+抑或是Money+」。

翻查資料，在日本的草間彌生美術館一般門票為1,100日圓，而6至18歲的學生門票則為600日圓，換算為港幣分別約為60元及32元。而M+「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票，成人門票240元，特惠門票150元，相較之下M+成人門票比草間彌生美術館貴3倍。

不過，購買「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票可同時參觀M+所有展廳，而M+在11月12日起，成人標準入場門票120元，特惠門票60元。若果扣除M+入場門票價錢，單計兩地草間彌生展覽的價錢，M+仍然比日本的草間彌生美術館貴1倍。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【親子好去處】玩轉兩大最新博物館　M+體驗視覺藝術香港故宮看盡9大展廳
19:26 2022/08/12
【親子好去處】玩轉兩大最新博物館　M+體驗視覺藝術香港故宮看盡9大展廳
【文化藝術】M+博物館截至今天錄得超100萬訪客　館長：前所未有的時刻
13:02 2022/07/08
【文化藝術】M+博物館截至今天錄得超100萬訪客　館長：前所未有的時刻
【故宮開幕】973號巴士開幕日起設故宮站　西九文化區免費穿梭巴同日投入服務
14:19 2022/06/28
【故宮開幕】973號巴士開幕日起設故宮站　西九文化區免費穿梭巴同日投入服務

你可能感興趣

【親子好去處】玩轉兩大最新博物館　M+體驗視覺藝術香港故宮看盡9大展廳
19:26 2022/08/12
【親子好去處】玩轉兩大最新博物館　M+體驗視覺藝術香港故宮看盡9大展廳
【文化藝術】M+博物館截至今天錄得超100萬訪客　館長：前所未有的時刻
13:02 2022/07/08
【文化藝術】M+博物館截至今天錄得超100萬訪客　館長：前所未有的時刻
【故宮開幕】973號巴士開幕日起設故宮站　西九文化區免費穿梭巴同日投入服務
14:19 2022/06/28
【故宮開幕】973號巴士開幕日起設故宮站　西九文化區免費穿梭巴同日投入服務
M+ 博物館 草間彌生 門票 展覽 香港 日本 亞洲

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【驚爆婚變】57歲鄭浩南淚崩自爆婚變　靠律師與太太溝通：沒想過發生我身上
11:32 2022/09/15
【驚爆婚變】57歲鄭浩南淚崩自爆婚變　靠律師與太太溝通：沒想過發生我身上
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
09:56 2022/09/15
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
【晚年淒涼】娶10個太太被離棄晚年無法自理　花花公子冀尋回妻兒照顧終老
15:52 2022/09/15
【晚年淒涼】娶10個太太被離棄晚年無法自理　花花公子冀尋回妻兒照顧終老