【貴價門票】M+草間彌生展比日本美術館貴3倍　有市民質疑「M+是Money+？」

▲ M+草間彌生展比日本美術館貴3倍，有市民質疑「M+是Money+？」。（資料圖片）

西九M+博物館宣布，為慶祝博物館開幕1周年，11月將舉行首個特別展覽「草間彌生：1945年至今」，M+各空間將展出草間彌生超過200件作品，是草間彌生在日本以外的亞洲地區舉行的最大回顧展，當中包括3組全新作品（詳情即看【下一頁】）。

不過，有市民投訴指，門票太貴，直指在日本的草間彌生美術館價格也沒有香港貴，質疑M+博物館是「Museum+抑或是Money+」。

翻查資料，在日本的草間彌生美術館一般門票為1,100日圓，而6至18歲的學生門票則為600日圓，換算為港幣分別約為60元及32元。而M+「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票，成人門票240元，特惠門票150元，相較之下M+成人門票比草間彌生美術館貴3倍。

不過，購買「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票可同時參觀M+所有展廳，而M+在11月12日起，成人標準入場門票120元，特惠門票60元。若果扣除M+入場門票價錢，單計兩地草間彌生展覽的價錢，M+仍然比日本的草間彌生美術館貴1倍。

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記者：李榮忠