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iPhone 14今日正式開售　SmarTone推出連串出機優惠吸客【內附詳情】

休閒消費 13:47 2022/09/16

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熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

阿正及余德丞獲24個月SmarTone 5G月費計劃。

iPhone 14、iPhone 14 Pro 及iPhone 14 Pro Max 於今日（9月16日）正式開售。SmarTone在今早於觀塘APM門市舉行iPhone 14系列開售活動，黃正宜（阿正）及余德丞（Dickson）聯同SmarTone管理層倒數並慶祝iPhone 14系列正式開售。 

SmarTone副行政總裁譚樂文於活動中任一日店長，與阿正及余德丞的iPhone 14 Pro 進行開箱。

二人更即席試玩全港首部手機遙控的5G夾公仔機，並獲得24個月SmarTone 5G月費計劃。5G夾公仔機利用5G低時延及超高速的網絡特性，讓他們透過SmarTone 5G網絡及手機進行實時遙距操控，不受地域界限。

阿正及余德丞即席試玩全港首部手機遙控的5G夾公仔機。

推出優惠出機

SmarTone為配合iPhone14系列開售，新客戶只要上指定5G月費計劃，即可享「限時 Free Upgrade」優惠出機，以同一機價就可免費升級至雙倍容量，機價即減1,700元。以選購iPhone 14 Pro Max 256GB版（售價為10,199元）為例， 客人到SmarTone上台出機預訂，以同樣機價便可獲512GB版（售價為$11,899），節省了1,700元。

另外，於SmarTone買機可獲贈「SmarTone爆芒換新」雙面保護，為手機添加最佳保障。我們亦為客戶提供靈活簽賬安排，一筆過繳付機價可獲免費5G無限數據。指定信用卡客戶亦可參加iPhone for life分期付款服務，每月機價低至170元。

SmarTone亦推出全新5G新客戶上台月費計劃及5G附屬SIM咭優惠，配合不同客戶的需要，合約期僅24個月。以中用量的110GB本地5G數據計劃為例，於扣除回贈後月費僅318元 ，可享免費2GB大灣區數據（中國內地及澳門）以及免費中國內地號碼。另外，客戶亦可免數據任用Zoom/Teams應用程式。

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