【減肥陷阱】中式點心山竹牛肉肥過豉汁鳳爪　黃凱詩：牛肉球來自脂肪的熱量達64%

▲ 山竹牛肉是致肥食物。

入境檢疫改為「0+3」，立時有數位移民外地的朋友回來探親，我問︰「我們可以短聚，你有甚麼想吃？」

琪琪說︰「想着點心好一陣子，但是，這年在加拿大好像胖了一圈，真的要找你安排餐單。」

「多吃一餐點心才減吧！香港點心的確令人記掛，減磅餐單可以返回加拿大後才開始。」我笑著說。

雖然好友只是離開了一年，但我們好像很久沒見般。她說︰「從前在港，倒不是經常吃點心，但是，人在外地時，卻是最惦掛這些美食。」

「有時候，食物是一種情懷及回憶的結合，不是在乎吃些甚麼。你今日想吃甚麼點心？」我問。

她立即搶著說︰「山竹牛肉。小時候，就是跟大哥爭奪那片包著牛肉的腐竹。不過，聽說山竹牛肉是致肥食物，但我就是不明白何解。」

「你真的想知道？我怕影響你進食的心情。」我吃吃笑道。

「放心，我只是好奇，若果卡路里數字對我有警惕作用，我該不會變成這樣子。」她一副不在乎的表情說道。

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「問題在於，要弄出一粒嫩滑多汁的牛肉球，肥瘦肉的黃金比例很重要，很多食譜甚至加入肥豬肉。如果要計算脂肪比例，來自脂肪的熱量，達六成四，甚至較諸人盡皆知肥爆的豉汁鳳爪還要高，鳳爪的脂肪比例約為五成九。」我詳細解釋。

她聽罷，吃驚地說道︰「很恐怖啊！聽你說完，真的有點怕怕！」

「難得在香港飲茶，就吃一粒吧！」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）