【美食速報】Paper Stone Bakery進駐黃埔  推玉桂卷及小法包系列

歐式烘焙品牌Paper Stone Bakery進駐黃埔，新店貫徹品牌以麵包作為維繫每個家庭的核心食物，延續歐陸傳統手藝製作無添加麵包的烘焙理念，重新詮釋一系列主打優質、健康、低油、低鹽、低糖的歐式麵包，從經典法包、歐式貝果、英式鬆餅到玉桂卷都一應俱全。

新店形象設計更保存品牌「石頭」的元素，集藝術設計及舒適的客人體驗為重。為慶祝黃埔分店隆重開幕，品牌推出新店限定產品，以及連串獨家優惠禮遇。黃埔新店採用沉積岩為設計藍圖，與Paper Stone Bakery 標誌性的岩石主題同出一轍，概念呼應品牌故事裡的童年遊戲「包剪揼」(Paper, Scissors, Stone)，分別代表烘焙過程中不可或缺的三種工具 – 牛油紙、剪刀及石窯。

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店內的水吧櫃及中島陳列架以別出心裁的仿沉積岩物料製作而成，模仿天然岩層歷盡千年的豐富層理細節，變奏出有別其他分店的獨特美學。

Paper Stone Bakery 嚴選優質食材，回歸天然健康的幸福滋味，將傳統結合創新食材配搭，再以石窯式焗爐烘製，製作出適合亞洲人口味的新派麵包，匠心成就美味與健康的完美平衡。黃埔分店將推出兩款新店限定系列，包括馥郁可口的肉桂卷系列和小法包系列，每日新鮮出爐，以低油鹽糖的健康方程式顛覆味蕾療癒體驗。

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為慶祝Paper Stone Bakery黃埔新店開幕，於9月16至18日連續三天舉辦「開幕活動」，送出一系列開幕優惠禮遇，以回饋顧客一直的支持，一同體驗“Bread is Life”的麵包文化。

顧客身上只要有 「紙」 或 「石頭」，即可享有開幕專享優惠，買任何產品滿30元，即享95折優惠。另外，顧客出示身份證明文件顯示出生月份為9月，可免費享有原味英式鬆餅一個。以上優惠只適用於Paper Stone Bakery黃埔店，每日數量限量50個。

另外，為慶祝黃埔新店開幕，顧客於任何一間Paper Stone Bakery，購買爆谷朱古力雲朵蛋糕即享85折優惠; 購買任何產品滿200元，可獲得Paper Stone Bakery黃麻環保袋一個。

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責任編緝：陳珈希