  • 33°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樂隊主音】Gwen Stefani上訪談節目sell化粧品　53歲關史蒂芬妮走樣震驚全球歌迷

娛樂 15:44 2022/09/16

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

Gwen Stefani最近接受訪問時的樣子（左），跟去年萬聖節她在其社交平台IG發出陳年舊照（右），真是難以相信是同一個人。

話說關史蒂芬妮（Gwen Stefani）日前上訪談節目《Late Night with Seth Meyers》，席間打算講下佢作為導師班學員翻唱佢啲歌嘅感覺，當然唔少得談及佢嘅最新副業——化粧品牌 GXVE。不過所有觀眾都唔相信電視機或YouTube畫面所見到嘅歌手，竟然曾經係樂隊主音，又係《The Voice》導師嘅流行女歌手Gwen Stefani，有網民忍唔住留言：「Gwen is unrecognizable.……」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

這位曾紅極一時的女歌手，1969年出生，下個月就53歲嘅佢，係前No Doubt樂隊主音，1996年憑一曲《Don't Speak》唱到全美國街知巷聞。2004年Gwen作個人單飛後，響朵作《Love. Angel. Music. Baby》獲提名最佳流行演唱女歌手添。當然，呢啲都唔關塊面事，只係幫大家將以下Music Video畫面做補完啫，只係希望佢不會步娜姐（Madonna）後塵啦！

記者：黃鑑江

相關文章

【Disney+】真人版《木偶奇遇記》影帝湯漢斯助陣　華麗特技效果+大膽改寫結局
11:28 2022/09/15
【Disney+】真人版《木偶奇遇記》影帝湯漢斯助陣　華麗特技效果+大膽改寫結局
【天后掃貨】Lady Gaga東京站巡演落機即去Donki掃貨　兩小時血拼10大袋戰利品
15:12 2022/09/14
【天后掃貨】Lady Gaga東京站巡演落機即去Donki掃貨　兩小時血拼10大袋戰利品
【艾美獎】《魷魚遊戲》李政宰GUCCI戰衣封視帝　蜘蛛仔女友莎黛雅大露背兩奪視后
12:41 2022/09/13
【艾美獎】《魷魚遊戲》李政宰GUCCI戰衣封視帝　蜘蛛仔女友莎黛雅大露背兩奪視后

你可能感興趣

【Disney+】真人版《木偶奇遇記》影帝湯漢斯助陣　華麗特技效果+大膽改寫結局
11:28 2022/09/15
【Disney+】真人版《木偶奇遇記》影帝湯漢斯助陣　華麗特技效果+大膽改寫結局
【天后掃貨】Lady Gaga東京站巡演落機即去Donki掃貨　兩小時血拼10大袋戰利品
15:12 2022/09/14
【天后掃貨】Lady Gaga東京站巡演落機即去Donki掃貨　兩小時血拼10大袋戰利品
【艾美獎】《魷魚遊戲》李政宰GUCCI戰衣封視帝　蜘蛛仔女友莎黛雅大露背兩奪視后
12:41 2022/09/13
【艾美獎】《魷魚遊戲》李政宰GUCCI戰衣封視帝　蜘蛛仔女友莎黛雅大露背兩奪視后
演員 YouTube 歌手 樂隊 MV 電視劇 綜藝節目

最高瀏覽

【驚爆婚變】57歲鄭浩南淚崩自爆婚變　靠律師與太太溝通：沒想過發生我身上
11:32 2022/09/15
【驚爆婚變】57歲鄭浩南淚崩自爆婚變　靠律師與太太溝通：沒想過發生我身上
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
09:56 2022/09/15
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
【晚年淒涼】娶10個太太被離棄晚年無法自理　花花公子冀尋回妻兒照顧終老
15:52 2022/09/15
【晚年淒涼】娶10個太太被離棄晚年無法自理　花花公子冀尋回妻兒照顧終老