【樂隊主音】Gwen Stefani上訪談節目sell化粧品　53歲關史蒂芬妮走樣震驚全球歌迷

▲ Gwen Stefani最近接受訪問時的樣子（左），跟去年萬聖節她在其社交平台IG發出陳年舊照（右），真是難以相信是同一個人。

話說關史蒂芬妮（Gwen Stefani）日前上訪談節目《Late Night with Seth Meyers》，席間打算講下佢作為導師班學員翻唱佢啲歌嘅感覺，當然唔少得談及佢嘅最新副業——化粧品牌 GXVE。不過所有觀眾都唔相信電視機或YouTube畫面所見到嘅歌手，竟然曾經係樂隊主音，又係《The Voice》導師嘅流行女歌手Gwen Stefani，有網民忍唔住留言：「Gwen is unrecognizable.……」

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這位曾紅極一時的女歌手，1969年出生，下個月就53歲嘅佢，係前No Doubt樂隊主音，1996年憑一曲《Don't Speak》唱到全美國街知巷聞。2004年Gwen作個人單飛後，響朵作《Love. Angel. Music. Baby》獲提名最佳流行演唱女歌手添。當然，呢啲都唔關塊面事，只係幫大家將以下Music Video畫面做補完啫，只係希望佢不會步娜姐（Madonna）後塵啦！

記者：黃鑑江