【對抗濕疹】35歲髮型師爸爸雙手受濕疹困擾4年　服藥2天排出組織液退腫重拾健康

▲ 35歲髮型師爸爸雙手受濕疹困擾4年，經中醫治療後重拾健康。

濕疹發作痕癢難當，註冊中醫師彭子芯就向TOPick分享一宗病例，一名35歲髮型師自少患有異位性皮炎，4年來受濕疹困擾，雙手紅腫滲液，無論是工作或家庭都受到很大影響。彭醫師為患者處方健脾化濕祛濁的中藥，患者服藥後排出不少皮膚底層組織液，成功令皮膚回復光滑，重拾健康。

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彭子芯醫師分享，該名患者自少患有異位性皮炎，經常皮膚紅疹痕癢發作，近4年濕疹以雙手為主，反覆起紅疹破損，經常腫脹滲液，碰到清水或任何化學物都會加重病情，令做髮型師的他非常困擾。

今年年頭，患者確診新冠肺炎後，病情進一步惡化，工作或照顧嬰兒時都必須戴手套，但手套密封著皮膚，令他非常痕癢，以致需要一段時間停工治病。痕癢亦影響睡眠，形成惡性循環。

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診症期間，彭醫師見患者雙手紅腫滲液，尤其手指頭比較腫脹，腸胃功能亦一般，容易腹瀉，考慮到病情與「脾虛濕濁困積皮膚」有關，處方健脾化濕祛濁的中藥，例如白朮、蒼朮、車前子等。

患者在第一次服藥首兩天，雙手皮膚滲水加重，排出不少皮膚底層的組織液。及後紅腫消退，傷口修復，逐漸回復光滑皮膚，痕癢也大大減輕，可以接觸清水，不用再戴手套工作。

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責任編輯：陳昊淋