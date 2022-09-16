【一路瞳行】電影開畫日連優先場收超過百萬票房 　惠英紅：好開心好感恩

▲ 《一路瞳行》

惠英紅（紅姐）在新戲《一路瞳行》挑戰飾演失明人士，與吳岱融為失明夫妻，養育視力健全的女兒吳千語，電影由新晉女導演朱鳳嫻執導。

《一路瞳行》作為一套少見關於視障家庭生活的港產片，再加上強烈口碑帶動，於公映前已一直有不少包場及優先場，電影在昨日（9月15日）正式全港上映，開畫日聯同早前包場及優先場加起來多達180多萬票房，成績令台前幕後感到鼓舞。

演技獲讚

《一路瞳行》雖然屬於小品形式但也是近年難得一見的港產片，由導演朱鳳嫻將自己原生家庭的故事搬上大銀幕，講述健全女兒成長在視障家庭的故事，是港片以往較少提及的內容。

影后紅姐演活戲中視障母親的角色，演技大受各方讚賞。吳岱融的風趣演釋亦讓這位視障父親活靈活現。而飾演女兒角色的吳千語不但穿起中學校服沒有違和感，當中演出對父母的愛恨亦讓觀眾對其演技刮目相看。

感謝觀眾支持

今次電影開畫連同之前口碑優先場及包場共錄得過百萬票房，大家都感到很安慰。

紅姐表示「好開心，好感恩。」她表示其實拍這片很不容易，特別拍真人真事不能過火或放大。「為了演活導演媽媽的眼睛，我決定要訓練自己的眼睛像她媽媽一樣，導演本來很懷疑，但開工第一天就很驚訝我能做到。」

紅姐表示這樣辛苦去做，都只是想用一個真實的信息及演出去給大家知道，殘疾人士可以自主及回饋社會的能力與一般人是沒有分別，「我希望這套戲可以有好票房，有好票房即是這信息可以有更多人知道。」

千語得知票房消息後，表示好多謝觀眾這麼支持，也知道已做了很多優先場，特別有很多學生或家庭已看過《一路瞳行》，「前幾日我在餐廳食飯時，有位侍應走來說跟我說『我一家人已看了你的電影！』，我很開心呢！因為一家人一起去看《一路瞳行》的感受一定不一樣。」

千語亦表示希望更多年青人帶家人去看：「我相信看這電影後會令一家人的bonding更強，希望大家多多推介《一路瞳行》給身邊的人。」岱融哥亦表示：「多謝各界支持《一路瞳行》，讓我們一起關心弱勢社群。」

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