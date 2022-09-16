【美食速報】中菜食府推出全新八道菜式　每位港幣1,388嘆大江南北菜式

▲ The Chinese Library推出全新8道菜菜單。（圖片由餐廳提供）

Aqua Restaurant Group 旗下中菜食府 The Chinese Library位於已有 170 年歷史的殖民地風格前中區警署總部「大館」之內，多年來網羅來自中國不同地域的菜式，展現當地各大菜系的精髓之餘亦注入創新元素。今年行政總廚李振龍師傅為客人呈獻全新的八道菜式，由即日起至12月9日，菜式除單點之外，更提供嚐味菜單，讓大家享盡八道佳餚。

餐廳指嚐味之旅由「花膠醉紅蝦麵 · 香草鮮核桃」(港幣188元) 啟程，是上海名菜糟滷蝦的變奏版，師傅改用紅蝦，每天新鮮手打製成紅蝦麵，以溫水烹煮數十秒即撈起，保持口感滑順。隨後加入用紅蝦蝦殼及蝦膏製作而成的蝦油、以女兒紅調製的糟滷和指天椒，再以花膠配搭紅蝦麵。另外，李師傅亦於碟中伴上新鮮刁草核桃，核桃是上海著名傳統小食之一，客人可先品嚐紅蝦麵再嚐核桃，端菜時，侍應會即席在大家面前淋上糟滷湯。

另一道前菜「富貴火方」(港幣 98 元)，李師傅將杭州傳統菜蜜汁火方重新演繹，將蜜餞火腿加入桂花蜜烹製，帶有桂花味及蜂蜜的香甜，再以乳豬皮和軟糯的米糕夾着吃。底層的米糕乃傳統小食，採用全人手將糯米打至煙韌有彈性，並以米紙包裹着火方，方便客人享用。 乳豬皮上則掃上一層金粉，口感鹹中帶甜脆中有軟。

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湯品「茶香竹笙肝膏湯」(港幣 298 元) 靈感源於四川地區的一道傳統湯品—竹笙肝膏湯， 傳統做法是用豬肝入饌，惟內臟的腥味會比較重，口感亦相對粗糙。故李師傅改用雞肝烹調，味道更為鮮美， 口感順滑。湯品底層是肝膏，雞肝先以人手過篩製成雞肝醬， 加入蛋白蒸燉而成，然後於面層注入吊湯。吊湯製作繁複，先燉製三小時成清湯，再分別加入以雞、鴨和豬肉吊高湯。李師傅更以四川十大名茶之一的竹葉青茶入饌，增添茶色茶香，最後在碗裏加入竹笙、鮮百合、杞子 和蜜豆仁。

主菜有李師傅的代表作「龍皇披珍珠甲」(港幣 398 元)，菜式融匯多種不同烹調技藝，包括四川乾燒海參、手工廣東蝦膠以及日本炸天婦羅。師傅將釀有蝦膠的海參，蘸上中式醬汁，以日本炸天婦羅的烹技， 炸至表面呈條狀脆身，做成「珍珠甲」。海參下鋪有以鴨肝、豬肉、筍和冬菇煮 成的配料， 以辣椒油作為點綴。

「黑松露脆皮江南百花雞」(港幣 168 元) ，江南百花雞是一道經典的手工粵菜，李師傅先以手打蝦膠混合墨魚膠，混合紅蘿蔔、芹菜碎粒製成「百花」。再鋪上雞皮，並以包裹了鹹蛋黃的粟米粒作點綴。配搭黑松露醬，及以韭菜蓉加入花椒油製成的花椒醬。

嗜辣的客人不可錯過「泡椒 M9 和牛配蜂巢米粉」(港幣 198 元)，。師傅以四川二荊條辣椒加入薑調配泡椒，調較出最適合香港人口味的辣度， 但又不會蓋過牛肉的原味。師傅特別選用M9和牛搭配泡椒，面層更有一塊以兩面黃做法製成的乾煎米粉，沾上牛肉的脂香和汁料吃用。

「鮮蟹肉科甲」(港幣 108 元)李師傅將這道菜改良，以海帶取代金華火腿， 海帶本身蘊含大海旨味，能為以清雞湯、手拆蟹肉、蟹皇煮成的芡汁提鮮。師傅堅持以燉煮的方式烹調，保留這道傳統粵菜的精髓。

壓軸出瑒是甜品「老廣千層糕．融匯」(港幣 108 元)，千層糕是一款懷舊的糕點，以鹹蛋黃、冰肉和雜果仁製成，由於製作繁複，比較罕見。再配上合桃露和芝麻糊，伴上烤焗合桃仁。

全新八道菜嚐味菜單定價每位港幣 1,388 元，客人亦可選擇單點，菜式由即日起至12月9日供應。

The Chinese Library

地址：中環荷里活道 10 號中區警署總部大樓「大館」一樓東翼

電話：2848 3088

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責任編緝：蕭雅文