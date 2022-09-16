【蝶戀花】譚詠麟捱出粵語新歌《蝶戀花》　譚校長拍MV聯想起《陰陽錯》

▲ 譚詠麟為新歌《蝶戀花》拍MV。

早前「譚校長」譚詠麟推出全新粵語專輯 , 歌曲都是一些耳熟能詳從新改編填上新的廣東歌詞 , 為歌曲注入不一樣的感覺。

其中《蝶戀花》這首由Johnny Yim、周初晨、譚詠麟監製 , 簡嘉明填詞, Johnny Yim從新編曲 , 改編自周杰倫、費玉清的《千里之外》。

校長曾在周杰倫香港演唱會擔任嘉賓和他合唱，非常欣賞此曲之中國風編排，所以填詞人在改編版歌詞上也特別借用了詩人蘇軾的作品意境，歌詞哲學性更強。新編曲亦保留了古意小調、從中帶出詩情畫意的感覺。

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聯想起《陰陽錯》

8月份生日的校長 , 唱片公司每年都會送上生日禮物 , 今年就將此曲的MV當賀禮 , 令校長一邊開工一邊享受自己的作品來慶祝 , 由中午一直拍至凌晨5時 , 校長不但沒介意 , 收工的時候知道這份特別的賀禮 , 還說真的別出心裁 。

MV的內容是女主角和校長不斷在交錯時空的愛情故事 , 帶出人對愛慕事物的無限依戀和承諾的淒美故事，校長說不期然令他聯想起自己有曾主演的經典港片《陰陽錯》，表示希望歌迷也會產生共鳴 ; 而且他更提醒歌迷要留意MV之開場和一定要看到最後，會有意外驚喜。

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