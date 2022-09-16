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【童言無忌】小學生囝囝寫日記害怕變孤兒　一個爆笑原因憂媽媽跟爸爸離婚

育兒經 16:21 2022/09/16

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一名小學生寫日記害怕變孤兒，因擔心媽媽會跟愈來愈肥的爸爸離婚，令網民爆笑。

小學生會在家課冊或作文時寫下心情或日記，讓家長老師了解小朋友的近況。台灣一名小學生在家課冊內，竟寫上擔心父母離婚自己會變孤兒，原因令爸爸哭笑不得，他在facebook群組「爆廢公社二館」分享兒子的日記內容如下︰

我會用『胖』來形容爸爸，因為爸爸七十多公斤，我一定要提醒爸爸要減肥，不然就要八、九（十）或一百公斤，然後媽媽要是爸爸太胖，跟他離婚，我就變孤兒了，好可怕。

網民爆笑︰谷肥媽媽

爸爸看罷哭笑不得，發文詢問網民，「身為爸爸的我還能做什麼？」小朋友的童言讓大批網民爆笑！不少網民直言該名爸爸應盡快減肥，「達成他的願望吧」、「就快減肥啊！胖到孩子都看不下去了」、「再吃胖一點，幫小孩換個新媽媽」、「乖孩子，他真的很擔心爸爸」。

最新影片推介︰

有人認為「男生70幾公斤還好吧」，不少胖爸爸也破百公斤了。也有網民笑稱，只要把媽媽和囝囝一起谷肥，就不必怕媽媽離棄爸爸了，「身為爸爸的你，只能把你老婆養胖了」、「把媽媽養到一樣胖就不用擔心了」、「把小孩也養胖」、「只好努力養胖一家人」。

不過，網民突破盲腸提醒爸爸要教小朋友，離婚後只會變單親，而非變孤兒。

教育孩子，單親和孤兒的差別。

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責任編輯︰王明芳

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