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【死因研訊】女警催生誕女後血崩亡死因續訊　專家指醫生伸手可觸及殘餘胎盤

社會 14:24 2022/09/16

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港大及中大醫學院榮譽教授勞子僖今以專家證人身分作供。（陳曉欣攝）

懷孕37周的26歲女警例行產檢時被診斷患妊娠毒血症，同日在伊利沙伯醫院催生誕下女嬰後血崩不治，死因庭今（16日）續研訊。家屬傳召醫學院榮譽教授勞子僖以專家證人身分作供。勞指在死者子宮內的殘餘胎盤「岩岩巉巉」，醫生在子宮放止血球時伸手便可摸到，又認為接手檢查的醫生應重複檢查胎盤。

家屬傳召港大及中大醫學院榮譽教授勞子僖以專家證人身分作供，勞供稱，從相片顯示排出的胎盤明顯缺少一處，如醫生有妥善檢查沒理由看不見。勞指出，當醫生伸手入死者子宮固定止血球時，若有用手掃子宮則沒理由感覺不到子宮內有「岩岩巉巉」的殘餘胎盤。勞估計醫生拉出臍帶時或過於心急，沒留意仍有部分胎盤黏在子宮壁內。

勞續指，死者有胎盤邊緣分離現象，誕下女嬰後胎盤同時剝離，導致死者產後出血，當時部分胎盤殘留在子宮內。勞指，資歷較深的醫生接手治療時應重複檢查胎盤是否完整，認為盡信同事「有啲問題」。

勞表示，滯留於子宮腔內的殘餘胎盤會影響凝血功能，以及減低子宮收縮力，嚴重更引致器官衰竭。

日前首位檢查死者產後出血的醫生謝啟暘供稱，檢查時認為胎盤完整，接手治療的2名上司均沒有重複檢查胎盤。惟事後報告顯示子宮內有5厘米乘5.5厘米乘2厘米大的胎盤殘留物。

死者葉素欣於2016年10月6日入住伊利沙伯醫院，誕女後流血不止，接受數次止血手術及切除子宮後，於10月9日上午去世，終年26歲。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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手術 醫生 伊利沙伯醫院 香港大學

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